入廚貼士｜拍青瓜不要用鹽醃　迫青瓜出水用這種調味料更爽綠清甜

拍青瓜（涼拌青瓜、醃青瓜）是簡單食譜，一般人知道用鹽來迫青瓜出水，原來鹽並非最好，讓醃青瓜更清甜爽脆，又能延長保存期，下次嘗試用糖。



吃起來相當消暑的拍青瓜，料理時間快速，味道可口，是很好的開胃小菜。想拍青瓜更好味，除了有香濃開胃的醬汁之外，有兩個貼士也非常重要。

1. 青瓜要拍不要切

拍青瓜的精髓最緊要是「拍」！用硬物例如刀柄、擀麵棍拍裂青瓜比切青瓜更好！因為裂口的切面粗糙，調味料會更易附著青瓜及更好地被青瓜吸收。

（美食彩味YouTube截圖）

2. 迫出青瓜水

多數人會用鹽迫出青瓜水，青瓜加了鹽後，青瓜外的鹽濃度比青瓜內高，為了保持濃度平衡，青瓜自動釋出水分令外面的鹽濃度降低，同時青瓜內失去水分，鹽濃度提升，青瓜內外的鹽濃度就平衡， 當濃度相若，青瓜就會停止出水。

（天天相見廚房_阿見YouTube截圖）

用鹽卻有可能令「拍青瓜」未夠爽脆清甜及翠綠，煮食達人建議用糖，跟鹽的功效一樣迫青瓜出水，相比用鹽醃青瓜更美味可口。

按圖有製作「拍青瓜」的步驟︰

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按圖有保存青瓜的3個最佳方法示範︰

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參考資料︰天天相見廚房_阿見YouTube