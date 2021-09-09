大昌減價｜三花午餐肉$7.5月餅套裝$55！美食特賣日九龍灣限定

中秋將至，不同品牌的超市或百貸公司都推出優惠，吸引大眾購買應節商品。大昌食品亦正舉行「美食特賣日」，不過這次不是在人來人往的門市，而是在九龍灣的集團大廈停車場內進行，但仍有如一個小型超市，生果、急凍肉類海鮮、零食、調味料等樣樣齊，部分更以優惠價發售。

攝影：余曉彤



大昌食品舉辦的美食特賣日有別於以往的門市大減價，選址在大昌集團大廈的8樓有蓋停車場中，佔據一個小角落。雖然規模較小，卻更集中最熱門的貨品，種類也齊全。經記者的觀察，最吸引的是急凍食品，蔥阿伯系列的食品$76/2件，還有大熱的日本生果如紅肉蜜瓜、香印提子等，多買多平！

另外，場內亦有出售冰皮月餅及傳統月餅的材料套裝，冰皮月餅的味道分別有低糖紅豆（$58）及低糖紫薯（$55），但不含模具；傳統月餅的味道是金沙奶黃流心月，套裝包含模具（$168）。

按圖看特惠水果、蔬果、急凍食品：

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不止以上的食品有優惠，零食調味料都同樣以優惠發售，記者認為罐頭最平，源自丹麥的三花牌午餐肉200克只售$7.9，相當抵買。

按圖看精選罐頭、麵食、調味料、零食：

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大昌美食特賣日

日期：2021年9月6日至9月9日

時間：11:00-14:30；16:00-18:00

地點：九龍灣啟祥道20號大昌行集團大廈8樓停車場

