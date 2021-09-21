素食譜︳中式素菜酸辣素雞絲麵　素肉大豆食品鬆身香口必做2步

有時胃口欠佳，一些酸酸辣辣的菜式能喚起食慾。菜餚不用太花巧，一客酸辣汁配麵、飯或伴菜已經不錯。酸辣素雞絲涼麵就以這個方向設計，以中華冷麵為藍本，換上中式的北京或蘭州拉麵，配簡單的酸汁，灑上辣椒粉，醒胃可口。

酸辣素雞絲麵，建議拉麵選用北京、蘭州白拉麵，配合中式醬汁。

整道菜式顏色豐富，紅蘿蔔、蛋絲、青瓜、白麵，紅黃綠白交織，加了焦香的素雞及油潤亮澤的酸辣汁，一陣香味撲鼻而來喚起食慾。素雞是素肉，素肉多數由大豆而做，質感堅實。想大豆食品更鬆身，吃來彈牙及更易入味，有兩步需要做。1.用刀柄或刀背拍鬆素肉/大豆食品的纖維。若要幼細使用，用手撕比用切更易入味。2.與其他食物一同烹調前，先用油煎香，然後才跟其他配料一起烹調。

用刀柄或刀背拍鬆素雞，質感更好，另外用手撕比用切更易入味。

酸辣素雞絲麵本身並沒有太多技巧需要處理，唯一比較困難是蛋絲。打散雞蛋後，用慢火將雞蛋煎成纖薄的蛋餅，會更易控制火喉，然後將蛋餅切成細絲，跟紅蘿蔔絲、青瓜絲及雞絲併排成漂亮的配菜。

酸辣素雞絲麵食譜

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攝影、攝錄︰陳嘉杰

剪接：鍾瑞龍

酸辣素雞絲麵，酸酸辣辣的菜式能喚起食慾。

健康小貼士︰

素雞為大豆製品，質感與真雞酷似，有豐富蛋白質，是素食者及初嚐素食的人，取締真雞肉的代替品。留意營養標籤，成份多天然食品，少加工成份及少調味料的較佳。



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【酸辣素雞絲麵】（拌/Mix）

1-2人分量 1級難度 30分鐘

材料︰

素雞200克

拉麵1束

雞蛋1隻

紅蘿蔔1/2條

青瓜1/2條

鹽1/2茶匙

辣椒粉少許

醬汁︰

白醋2湯匙

滾油1湯匙

蒜蓉1湯匙

素蠔油1/2湯匙

豉油4茶匙

白芝麻2茶匙

糖1/2茶匙

做法︰

1.將素雞拆絲，紅蘿蔔、青瓜切絲。

2.加熱油鑊，放入素雞，加鹽調味，用大火煎熟，盛起。

3.放入紅蘿蔔絲，用大火炒熟，盛起。

4.倒入1湯匙油煮滾，盛起。

5.將醬汁材料及滾油拌勻。

6.雞蛋打散，加熱油鑊，倒入蛋液，細火煎成蛋餅，取出切絲。

7.大火煲滾水，放入拉麵，煮熟後撈出，瀝水後放入碗。

8.擺配料、淋醬汁、灑辣椒粉完成。

不失敗秘訣︰

建議拉麵選用北京、蘭州白拉麵，配合中式醬汁。

素雞解凍後，鬆開肉用手撕成條，用油煎香，口感更佳。

蛋餅用細火慢煎至挺身，更易控制火喉。