【Gi味俱全】黃淑儀白切雞簡易做節菜食譜　浸雞肉嫩皮爽7大貼士

中秋節很快便到，過節當然要食雞，除了去酒樓或燒臘舖買隻貴妃雞、炸子雞加餸，在家中做白切雞原來亦不難。黃淑儀（Gigi姐）就曾在節目上分享「白切雞」做法，自己浸白切雞究竟有什麼秘訣？要怎樣才可以煮出肉嫩皮爽的白切雞？新手又該如何學斬雞？Gigi姐就分享了自己的貼士。



黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第二季》中示範了白切雞的做法，白切雞不是白雞烚熟切件就算，最關鍵的一個步驟是「浸」。Gigi姐說，自己年輕時愛吃豉油雞、炸子雞，但年紀漸長，反而覺得白切雞才吃到真正的雞味。

Gigi姐以前愛吃濃味的炸子雞、豉油雞，現在卻認為白切雞最原汁原味。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

浸白切雞，由清洗、浸雞、調配醬料和斬雞都各有竅門。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

請按下圖睇白切雞的材料和準備工夫：

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請按下圖睇浸白切雞和斬雞的步驟及貼士：

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自家製的浸白切雞，原來在家裡都做得到。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

除白切雞外，Gigi姐也示範過五香雞的食譜，五香雞跟白切雞最大分別，就是它先醃後蒸，五香雞會帶有濃濃的五香味道，兩道菜式同樣適合做節，有興趣請按下文睇食譜。

【Gi味俱全】黃淑儀五香雞食譜 醃雞蒸雞8貼士做漏1步蒸極唔熟？

此外，《香港01》還有更多雞食譜，如電飯煲蒸雞就最慳水慳力。

【蒸雞食譜】電飯煲蒸雞 鮮味嫩滑免睇火（附斬雞教學短片）

電飯煲蒸雞食譜

資料來源：《Gi味俱全第二季》