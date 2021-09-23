揀水果貼士｜棉花糖提子甜度媲美日本提！揀洗4貼士青提黃啲好？

日韓提子近年大熱，不過一串動輒過百元未必人人捨得，香甜的提子不只有日本貨，美國提子一樣清甜多汁，而且一包價錢百多元，分量頗多，性價比極高！但究竟如何挑選、清洗及保存？

攝影：鄭子峰



美國提子的當造期，由每年8月至10月頭，雖然名氣不及香印、晴王等，但甜度一定媲美日韓出產，我們用甜度測試機測試後，發現每粒甜度平均20Brix以上（日本提子一般約18-20Brix）。記者採訪了果臨門營銷部主任Christine Kwok，她帶來棉花糖提子（Cotton Candy）及月亮黑提（Moon Drop）又稱手指黑提，共2款美國提子，講解各自特點並教大家揀美國提子的心得！

棉花糖提子（Cotton Candy）及月亮黑提（Moon Drop）是2款大熱的美國提子。

Cotton Candy提子帶有棉花糖味？

記者第一次接觸棉花糖提子是在一間甜品店，入口完全不像平常吃的提子，跟其名字一樣帶有啖啖的棉花糖味，直至是次訪問才得知不只味道跟棉花糖一樣，連氣味也是一樣甜甜的。Cotton Candy源自美國農夫研發，皮薄多汁、肉豐綿軟、甜度極高，據官方所指平均甜度可達18-23Brix，測試過後甜度達21.6Brix，而且也是無籽提子，吃起來爽快淋漓，免卻吐籽的煩惱。

棉花糖提子（Cotton Candy）皮薄多汁、肉豐綿軟。

棉花糖提子（Cotton Candy）的甜度媲美日韓出產的，當日測試的甜度達21.6Brix。

Cotton Candy挑選貼士

每個人心中對於多汁鮮甜的提子或會有特定的模樣，以青提為例，會認為愈青愈好味，不過Christine指挑選Cotton Candy需拋開以往的思想，提子的大小並不會影響甜度，同時可以留意以下3大條件：果皮顏色、果粉、掉粒情況。

請按圖看揀選鮮甜多汁Cotton Candy貼士：

+ 8

月亮黑提不酸澀還甜度高？

黑提以往給人感覺酸澀及帶有籽，不過美國產的月亮無籽黑提（Moon Drop）則沒有以上提及的問題，每粒均為長條形狀，約長3至5厘米，果肉爽脆多汁，尾部有一個凹陷的小酒窩，甜度同樣約18-23Brix，當日測試過後甜度達23.7Brix。對比Cotton Candy，月亮黑提表皮略厚，不過完全沒有澀味，相反更脆口。

月亮無籽黑提（Moon Drop）有別於一般黑提，果肉爽脆多汁不酸澀。

儘管屬黑提，但月亮黑提甜度竟達23.7Brix。

月亮黑提挑選貼士

Christine指挑選月亮黑提的條件跟Cotton Candy沒有太大的分別，不過果皮顏色則沒有哪一種顏色比較甜，只要是果皮呈藍紫色也屬新鮮。

+ 3

提子保存清洗貼士 最忌浸水

提子的保質期約一星期左右，Christine稱若想幫提子保鮮，記住將包裝袋一同冷藏在雪櫃下格，以貯存於生果箱為佳。同時提醒「食幾多洗幾多」，不要一次過將所有提子清洗乾淨後冷藏保存。其次，清洗時不用浸水或是將表面的果粉完全沖走，只需簡單沖水就可，將果粉洗走會影響提子爽脆度。

Christine提醒「食幾多洗幾多」，不要一次過將所以提子沖洗後冷藏保存。

Scan QR Code防真偽！

提子當然愈新鮮愈多汁，以Cotton Candy及Moon Drop為例，每一袋都貼有QR Code，選購時先掃瞄QR Code，便可追蹤提子的到港日期等資料，以確保購買的是新鮮送運。（請按圖看）