健康飲食｜油炸、酸水果10種食物易致胃酸倒流！營養師教5招改善

有太多人有「胃酸倒流（又稱胃食道逆流）」的問題！患有胃酸倒流的人，若是吃錯食物或是特殊情況下，「火燒心」的戲碼就在飯後被深深困擾著。以下營養師分享逆轉胃酸倒流的飲食觀念，幫助減少胃酸倒流發生的機會。



「胃酸倒流」是如何發生的？台灣營養師林俐岑說明，食物本身的刺激，就會造成胃酸分泌過多。她分析以下這些食物，很容易造成胃酸倒流的發生或加重症狀：

小心！10種食物會刺激胃酸分泌（按圖看清👇👇👇）

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1. 刺激性食物：像是辣椒、黑胡椒、生大蒜等，這些辛香料會對胃黏膜造成刺激，若胃部較弱的人，應避免攝取到添加這些辛香料的食物，像是麻辣火鍋等，會讓胃酸倒流症狀加重。

2. 咖啡因飲品：含有咖啡因的飲品像是咖啡、濃茶等。咖啡因會刺激胃酸大量分泌，有些人甚至是吃朱古力（含有咖啡因）就會胃酸倒流。

3. 油炸食品、高脂飲食：過多的油脂會讓胃排空變慢，食物在胃中停留太久又不好消化，使得胃酸一直過度分泌，會加重胃酸倒流的症狀。

4. 含糖食品／飲料：像是糖果、蛋糕、麵包、汽水等，都會刺激胃酸大量分泌，所以下午茶的咖啡配蛋糕，就是最典型造成胃酸過度分泌的組合。

5. 過甜／太酸的水果：過甜的水果像是鳳梨、葡萄、芒果等，會使得胃酸大量分泌，加上鳳梨的纖維較粗，有胃酸倒流的人吃了之後會更加不舒服。另外，吃起來偏酸的水果像是檸檬、番茄等，也會比較刺激胃黏膜而感到不舒服。

6. 不好消化的食物：糯米製品像是油飯、中式糯米飯糰、湯圓、麻糬、年糕等，由於糯米的澱粉結構為支鏈澱粉不好消化，產生胃酸倒流的症狀。

7. 全脂牛奶：牛奶的乳脂肪不好消化，全脂乳的乳脂肪含量也較高，所以在胃中也會去刺激胃酸大量分泌。

8. 薄荷：薄荷相關的食品，像是薄荷茶、薄荷朱古力等，因為薄荷會使得食道括約肌放鬆而無法關緊，讓胃酸往食道方向逆流，更凸顯出火燒心的感覺。

9. 酒精飲料：像是各式酒類，酒精會去刺激胃黏膜，喝酒不僅傷肝也傷胃。

10. 湯水類食物：像是湯泡飯或是粥品，液體和固體食物同時吃，很容易將空氣混和吃下肚，讓胃部消化不良，加重胃酸倒流。

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壓力、噴門鬆弛、腹壓過大也會胃酸倒流

另外，林俐岑也提到，壓力也會導致交感神經過度緊繃，導致胃酸大量分泌，但副交感神經卻無法使腸胃功能正常運作；所以，適時緩解壓力及宣洩情緒，讓心情有個出口，反而有助於胃酸倒流的改善。

其他原因還有，噴門過於鬆弛，腹部壓力大，例如吃太飽、肥胖者、懷孕後期的婦女等，都可能因為腹壓過大，造成胃部的壓力需要宣洩而往噴門方向噴出，造成胃酸倒流。

如何改善胃酸倒流的症狀？

1. 三餐定時定量：避免大小餐，以及每餐大約七分飽就好。

2. 採取溫和飲食：盡量選擇上述無刺激性的食物，質地方面以較柔軟且膳食纖維不會太粗的食物為宜。

3. 乾濕分離：固體食物和液體食物分開食用，像是避免湯泡飯之類的食物，可以減少食物在胃部消化不良的情況。

4. 避免吃飽馬上躺下。

5. 適時緩解及釋放壓力，有助於穩定胃酸分泌。

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