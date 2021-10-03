入廚貼士｜韓國專家教煮即食麵淥杯麵5大貼士　杯麵倒轉先加水？

杯麵，最常見的煮法便是加入熱水等待3分鐘，你有想過用別的方法淥杯麵令麵條更美味、每條麵的軟硬度一致嗎？杯麵不只有一個煮法，韓國即食麵收藏家朴熙在節目公開自己煮即食麵（韓國稱為拉麵）及淥杯麵的獨門秘方，原來麵餅的不同形狀也會影響口感。
韓國綜藝節目《第六感》由劉在錫、全昭旻等人主持，每集節目成員們根據製作組準備的主題場所、食物或人物，利用第六感在「真」中找出「假」的事物。節目其中一集找來已經收集即食麵包裝袋16年的收藏家朴熙，他不止對收藏包裝袋非常講究，更隨身帶備不同煮麵工具，務求隨時隨地都可以享用自己滿意的即食麵。
一眾節目成員對於朴熙的收藏品表現咄咄稱奇，更邀請即食麵專家即席示範示範煮即食麵的獨門技巧，對於專家所煮的即食麵大家都表示非常好奇，更發現他對即食麵真的非常講究！
請按圖看收藏家朴熙煮即食麵的步驟及貼士：
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至於方便食用的杯麵，朴熙對此亦有心得，淥杯麵的方法更有別於他人，他不是在杯麵的頂部加水而是從底部倒入熱水！
請按圖看收藏家朴熙淥杯麵的步驟及貼士：
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經過一眾的節目成員試食過後，表示味道沒有太大分別，令朴熙稍稍失望，不過筆者認為煮即食麵的方法五花八門且各施各法，最重要的是找到自己喜愛的煮法，不知道大家又習慣怎麼煮呢？
之前我們曾訪問過星級茶餐廳「豐魔茶廳」的老闆謝健豐（ Benson），儘管豐魔茶廳現時已結業，但Benson跟有「廚魔」之稱的梁經倫（Alvin）是合作多年的拍檔，一起經營過「Bo Innovation」、「MIC Kitchen」等米芝蓮星級餐廳。他本人醉心研究茶記美食，對出前一丁都有一套獨門煮法。
【煮麵秘技】出前一丁點煮最好？星級茶記老闆教你彈牙美味要識撈
請按圖看Benson煮公仔麵的4大心得：
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