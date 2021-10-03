入廚貼士｜韓國專家教煮即食麵淥杯麵5大貼士　杯麵倒轉先加水？

杯麵，最常見的煮法便是加入熱水等待3分鐘，你有想過用別的方法淥杯麵令麵條更美味、每條麵的軟硬度一致嗎？杯麵不只有一個煮法，韓國即食麵收藏家朴熙在節目公開自己煮即食麵（韓國稱為拉麵）及淥杯麵的獨門秘方，原來麵餅的不同形狀也會影響口感。



韓國綜藝節目《第六感》由劉在錫、全昭旻等人主持，每集節目成員們根據製作組準備的主題場所、食物或人物，利用第六感在「真」中找出「假」的事物。節目其中一集找來已經收集即食麵包裝袋16年的收藏家朴熙，他不止對收藏包裝袋非常講究，更隨身帶備不同煮麵工具，務求隨時隨地都可以享用自己滿意的即食麵。

韓國即食麵收藏家朴熙在節目公開自己煮即食麵及淥杯麵的獨門秘方，（《第六感》節目截圖）

一眾節目成員對於朴熙的收藏品表現咄咄稱奇，更邀請即食麵專家即席示範示範煮即食麵的獨門技巧，對於專家所煮的即食麵大家都表示非常好奇，更發現他對即食麵真的非常講究！

請按圖看收藏家朴熙煮即食麵的步驟及貼士：

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至於方便食用的杯麵，朴熙對此亦有心得，淥杯麵的方法更有別於他人，他不是在杯麵的頂部加水而是從底部倒入熱水！

朴熙淥杯麵其中一個貼士便是倒轉！（《第六感》節目截圖）

請按圖看收藏家朴熙淥杯麵的步驟及貼士：

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經過一眾的節目成員試食過後，表示味道沒有太大分別，令朴熙稍稍失望，不過筆者認為煮即食麵的方法五花八門且各施各法，最重要的是找到自己喜愛的煮法，不知道大家又習慣怎麼煮呢？

劉在錫、全昭旻等一眾節目成員試食即食麵。（《第六感》節目截圖）

之前我們曾訪問過星級茶餐廳「豐魔茶廳」的老闆謝健豐（ Benson），儘管豐魔茶廳現時已結業，但Benson跟有「廚魔」之稱的梁經倫（Alvin）是合作多年的拍檔，一起經營過「Bo Innovation」、「MIC Kitchen」等米芝蓮星級餐廳。他本人醉心研究茶記美食，對出前一丁都有一套獨門煮法。

【煮麵秘技】出前一丁點煮最好？星級茶記老闆教你彈牙美味要識撈

請按圖看Benson煮公仔麵的4大心得：