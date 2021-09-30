百味市集｜銅鑼灣6千呎精品超市　首設生酮區逾130款美食蛋白麵？

Feast Market百味市集第二間分店選址在銅鑼灣渣甸街，樓高三層，佔地超過6000呎，滙集世界各地的食品外。當中不泛本土牌子，由即食包、調味料以至零食雪糕都有本地製造的選擇。此外銅鑼灣更是首個超市設有生酮專區，不同種類的生酮產品也可找到！

攝影：余曉彤



銅鑼灣分店的Feast Market百味市集現已開幕，佔地面積是天后店的三倍，樓高三層，分別為底層、地面及1樓。超市內設多個主題食品專區，而且一目了然，只要抬頭看看便可清楚了解貨架類別。在場內走了一圈後，記者最深刻印象的是店內滙集不同種類的香港本地品牌，由熟悉的老字號如「悅和」、「甄沾記」以至年輕品牌「What the soup」等，在店內都可一一找到，包含的類別也不少，有如一間本地食品品牌專門店。

Feast Market百味市集第二間分店選址在銅鑼灣渣甸街。

首個超市設有生酮專區

生酮飲食早已大行其道，記者身邊都有不少朋友一直利用生酮飲食法進行體重管理，不過在選擇食品時需多加留意以免發生「破酮」情況。在百味市集中，有一個生酮專區佔2-3個貨架，當中超過130款生酮食品供選購，如來至泰國的蛋白麵條、生酮XO醬、即食快餐等，在每個售價牌上也標明了「生酮友善」方便選購。

首個超市設有生酮專區，超過130款生酮食品供選購。

生酮飲食人士可以根據標籤選擇「生酮友善」產哈。

按圖看精選生酮友善食品：

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除了生酮專區的產品，記者亦在店內找到一些比賽特別的急凍食品、湯包、調味料、主糧等，大多都是日韓台及香港牌子，在坊間的超市內實屬少見款式！

按圖看急凍食品、湯包、主糧等精選食品：

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按圖看店內環境及各樓層產品分類：

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「Feast Market 百味市集」銅鑼灣店

地址：銅鑼灣渣甸街66號亨環地庫至1樓

電話：2832 9223

營業時間：星期一至日10:00-22:00

