My Apple Pie｜Edan出新歌　MV同款蘋果批被爵屎買到斷貨(附食譜)

MIRROR成員呂爵安（Edan）昨日（6日）推出第三首單曲《My Apple Pie》，MV亦即晚出爐，找來極有氣質的星二代林愷鈴（Ashley）擔任MV女主角，不少爵屎（Edan fans之專稱）大讚MV好催淚！歌名叫《My Apple Pie》，MV裡固然都有蘋果批出現，眼利的爵屎一眼就認出蘋果批是哪間餅店出品，令蘋果批即日賣斷貨，鏡粉威力果然不容小覷！如果你都想食蘋果批又買不到，一於試下自己做吧！



MIRROR成員呂爵安（Edan）的第三首單曲《My Apple Pie》昨日中午首播，並即晚推出MV。歌曲內容講到Edan喜歡的女生就像蘋果批一樣，而自己就像蘋果批旁邊的雪糕，永遠長伴。《My Apple Pie》由黃偉文填詞，文案寫到：「大家知道什麼是Apple Pie À La Mode嗎？Apple Pie顧名思義就是蘋果批，而“À La Mode”就是放在甜品旁邊形影不離的雪糕。」明明是一首冧爆情歌，但MV卻睇到爵屎們流眼淚。

Edan新歌《My Apple Pie》不再連環不幸，也不需做小諧星討好女神，而是永遠長伴女主角的甜蜜情歌。（Instagram：edanlui）

Edan化身暖男 為林愷鈴煮飯餵食藥

《My Apple Pie》MV昨晚9點準時推出，爵屎們都非常期待，買定蘋果批等睇首播。MV找來有「最靚星二代」之稱的龔慈恩女兒林愷鈴（Ashley）做女主角，雖然歌詞如「我會撐你 時時像雪糕般 甜蜜apple pie 有我伴」「Always on your side Always by your side 不管命裡 風吹日曬 我都來陪伴這 可愛派」就夠甜蜜，但MV原來講述林愷鈴因目睹母親自殺而患上創傷後遺症、被同學欺凌等，因此有不少催淚場口，幸好得暖男Edan一直陪伴，煮飯、餵食藥，又多次挺身護花，Ashley才慢慢試著走出低谷。

《My Apple Pie》MV由林愷鈴（左）擔任女主角，故事時間線橫跨求學時期至畢業後，證明Edan長年陪伴著她。（Instagram：kaening）

MV中，Edan默默陪伴心靈受創的女主角Ashley，其中一個溫馨舉動就是煮飯給她，簡直是一等一暖男。（MV截圖：《My Apple Pie》）

MV最尾大團圓結局，唱到最後一句「My Apple Pie」時，Edan與Ashley緊緊相擁，但爵屎們的注意力紛紛落在Edan的強勁臂彎上，據悉他今次有為MV而刻意操肌，認真不得了！（MV截圖：《My Apple Pie》）

爵屎認出同款蘋果批 餅店瞬即斷貨

歌名名為《My Apple Pie》，而MV裡果然有蘋果批出現，去到2分14秒，劇情講到Ashley因為怕苦而不肯食藥，Edan就想出把藥藏在酸酸甜甜的蘋果批裡，再餵她吃，以減淡苦味。眼利的爵屎很快就認出蘋果批是A-1 Bakery出品的「青森蘋果批」，並即時出動搶購，有爵屎就大嘆門市已斷貨，鏡粉威力果然驚人！

請按下圖睇Edan餵Ashley食蘋果批的溫馨情節：

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來一個近鏡！MV裡面，Edan和Ashley享用的就是這個蘋果批！（MV截圖：《My Apple Pie》）

原來Edan和Ashley吃的就是A-1 Bakery的青森蘋果批！在批皮下有青森蘋果片、粒粒蘋果蓉、杏仁餡和海綿蛋糕等。（圖片來源：A-1 Bakery Group）

請按下圖睇爵屎對蘋果批的狂熱：

免焗爐免搓皮 15分鐘自製蘋果批

如果你都想食蘋果批，但又碰巧買不到，不妨可以自製。做蘋果原來不一定要用焗爐，也不一定要酥皮，這個簡單的蘋果批食譜只需15分鐘就能完成，以方包代替酥皮，包住炒香的蘋果粒對摺，髹上蛋液煎香即可完成啦！若你想提升還原度，記得用青森蘋果啊！

【蘋果批食譜】免搓免焗免油炸 酸甜開胃一塊麵包搞掂！

蘋果批食譜

蘋果批（煎/Pan-fry）

2人分量 1級難度 15分鐘



材料：

蘋果1-2個

去皮方包4塊

蛋1隻

糖2湯匙

肉桂粉少許

生粉1茶匙

水少許

牛油少許



做法：

1.蘋果去皮去心，切細粒。

2.燒熱鑊落油，放入蘋果粒、糖、肉桂粉炒香。

3.生粉用少許水拌勻，下鍋炒至蘋果粒收汁，盛起。

4.麵包用擀麵杖輾平，四邊髹上蛋液，放上蘋果粒於一旁。

5.在另一邊位置，以小刀斜切3下，麵包覆蓋對摺，以叉壓平三邊，髹上蛋液。

6.燒熱鑊落油，加入牛油、麵包，以中慢火把兩面煎至金黃即成。



不失敗秘訣：

*為了煮出果膠，一般放入較多糖分，用較酸的青蘋果，能中和甜膩。

*若按個人喜好少糖，便做不出果醬般的濃稠效果，悉隨尊便。

*蘋果如未即時處理，可放進鹽水中浸泡，防止氧化變色。

