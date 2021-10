My Apple Pie｜Edan出新歌　MV同款蘋果批被爵屎買到斷貨(附食譜)

MIRROR成員呂爵安(Edan)昨日(6日)推出第三首單曲《My Apple Pie》,MV亦即晚出爐,找來極有氣質的星二代林愷鈴(Ashley)擔任MV女主角,不少爵屎(Edan fans之專稱)大讚MV好催淚!歌名叫《My Apple Pie》,MV裡固然都有蘋果批出現,眼利的爵屎一眼就認出蘋果批是哪間餅店出品,令蘋果批即日賣斷貨,鏡粉威力果然不容小覷!如果你都想食蘋果批又買不到,一於試下自己做吧!



MIRROR成員呂爵安(Edan)的第三首單曲《My Apple Pie》昨日中午首播,並即晚推出MV。歌曲內容講到Edan喜歡的女生就像蘋果批一樣,而自己就像蘋果批旁邊的雪糕,永遠長伴。《My Apple Pie》由黃偉文填詞,文案寫到:「大家知道什麼是Apple Pie À La Mode嗎?Apple Pie顧名思義就是蘋果批,而“À La Mode”就是放在甜品旁邊形影不離的雪糕。」明明是一首冧爆情歌,但MV卻睇到爵屎們流眼淚。

Edan新歌《My Apple Pie》不再連環不幸,也不需做小諧星討好女神,而是永遠長伴女主角的甜蜜情歌。(Instagram:edanlui)

Edan化身暖男 為林愷鈴煮飯餵食藥

《My Apple Pie》MV昨晚9點準時推出,爵屎們都非常期待,買定蘋果批等睇首播。MV找來有「最靚星二代」之稱的龔慈恩女兒林愷鈴(Ashley)做女主角,雖然歌詞如「我會撐你 時時像雪糕般 甜蜜apple pie 有我伴」「Always on your side Always by your side 不管命裡 風吹日曬 我都來陪伴這 可愛派」就夠甜蜜,但MV原來講述林愷鈴因目睹母親自殺而患上創傷後遺症、被同學欺凌等,因此有不少催淚場口,幸好得暖男Edan一直陪伴,煮飯、餵食藥,又多次挺身護花,Ashley才慢慢試著走出低谷。

《My Apple Pie》MV由林愷鈴(左)擔任女主角,故事時間線橫跨求學時期至畢業後,證明Edan長年陪伴著她。(Instagram:kaening)

MV中,Edan默默陪伴心靈受創的女主角Ashley,其中一個溫馨舉動就是煮飯給她,簡直是一等一暖男。(MV截圖:《My Apple Pie》)

MV最尾大團圓結局,唱到最後一句「My Apple Pie」時,Edan與Ashley緊緊相擁,但爵屎們的注意力紛紛落在Edan的強勁臂彎上,據悉他今次有為MV而刻意操肌,認真不得了!(MV截圖:《My Apple Pie》)

爵屎認出同款蘋果批 餅店瞬即斷貨

歌名名為《My Apple Pie》,而MV裡果然有蘋果批出現,去到2分14秒,劇情講到Ashley因為怕苦而不肯食藥,Edan就想出把藥藏在酸酸甜甜的蘋果批裡,再餵她吃,以減淡苦味。眼利的爵屎很快就認出蘋果批是A-1 Bakery出品的「青森蘋果批」,並即時出動搶購,有爵屎就大嘆門市已斷貨,鏡粉威力果然驚人!

請按下圖睇Edan餵Ashley食蘋果批的溫馨情節:

+ 3

來一個近鏡!MV裡面,Edan和Ashley享用的就是這個蘋果批!(MV截圖:《My Apple Pie》)

原來Edan和Ashley吃的就是A-1 Bakery的青森蘋果批!在批皮下有青森蘋果片、粒粒蘋果蓉、杏仁餡和海綿蛋糕等。(圖片來源:A-1 Bakery Group)

請按下圖睇爵屎對蘋果批的狂熱:

免焗爐免搓皮 15分鐘自製蘋果批

如果你都想食蘋果批,但又碰巧買不到,不妨可以自製。做蘋果原來不一定要用焗爐,也不一定要酥皮,這個簡單的蘋果批食譜只需15分鐘就能完成,以方包代替酥皮,包住炒香的蘋果粒對摺,髹上蛋液煎香即可完成啦!若你想提升還原度,記得用青森蘋果啊!

【蘋果批食譜】免搓免焗免油炸 酸甜開胃一塊麵包搞掂!

蘋果批食譜

蘋果批(煎/Pan-fry)

2人分量 1級難度 15分鐘



材料:

蘋果1-2個

去皮方包4塊

蛋1隻

糖2湯匙

肉桂粉少許

生粉1茶匙

水少許

牛油少許



做法:

1.蘋果去皮去心,切細粒。

2.燒熱鑊落油,放入蘋果粒、糖、肉桂粉炒香。

3.生粉用少許水拌勻,下鍋炒至蘋果粒收汁,盛起。

4.麵包用擀麵杖輾平,四邊髹上蛋液,放上蘋果粒於一旁。

5.在另一邊位置,以小刀斜切3下,麵包覆蓋對摺,以叉壓平三邊,髹上蛋液。

6.燒熱鑊落油,加入牛油、麵包,以中慢火把兩面煎至金黃即成。



不失敗秘訣:

*為了煮出果膠,一般放入較多糖分,用較酸的青蘋果,能中和甜膩。

*若按個人喜好少糖,便做不出果醬般的濃稠效果,悉隨尊便。

*蘋果如未即時處理,可放進鹽水中浸泡,防止氧化變色。