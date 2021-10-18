飲食熱話｜網民最愛炒飯冇揚州炒飯西炒飯！哪款被指中伏率高？

早前網民就開Post討論茶餐廳必吃碟頭飯，不少人都提名了揚州炒飯、西炒飯、鹹魚雞粒炒飯等，於是該名網友索性再開新Post，專門講炒飯，並列出心目中的頭10位炒飯。這次的冠軍總算是眾望所歸，然而有好幾款還是極具爭議，到底網民認為哪款炒飯「中伏率高」？



炒飯比一般用白飯做底的碟頭飯香口、有鑊氣，難怪有時就算食焗飯、客飯等，都有人寧願加錢將白飯底升級至炒底。日前有網民開Post討論「晚餐專屬！十大炒飯排行榜！」，詳列如下：

第10位：印尼炒飯

第9位：西炒飯

第8位：鰻魚炒飯

第7位：瑤柱蛋白炒飯

第6位：生炒牛肉飯

第5位：香葉肉碎炒飯

第4位：揚州炒飯

第3位：蝦醬炒飯

第2位：菠蘿炒飯

第1位：鹹魚雞粒炒飯

揚州炒飯西炒飯負評多 菠蘿炒飯唔衛生？

不過，由於這些只是發文者自己的排名，不少網友回應表示不敢苟同，例如：福建炒飯沒上榜、瑤柱蛋白炒飯和生炒牛肉飯排名過低等等，而榜上的西炒飯、揚州炒飯、蝦醬炒飯和菠蘿炒飯，更是負評遠超於正評。「西炒飯」共得1365個負評，相反正評只得281個，讓不少人大跌眼鏡，畢竟它都算是茶記的經典炒飯之一。儘管樓主已打底表示西炒飯雖然偏濕，但很受小孩子歡迎，不過其他人就回應「炒得衰好似番茄汁撈飯，濕得嚟糊口。」「西炒飯係糧尾手緊或者打風冇餸嗰時就自己煮。」

西炒飯竟是最多負評的一款炒飯，有點意想不到。（資料圖片）

而揚州炒飯反應差，實在也是始料不及，樓主稱它作「歷史地位最高嘅一個炒飯」，但坦言通常都用不好吃的叉燒以及冇味的雪藏蝦，頗扣分。而大部分人就指出，是樓主找的配圖累事，因為他找了一個很多青豆的炒飯，有人直斥：「搵幅咁多青豆的揚州炒飯，即刻十甲不入！」亦有人認為揚州炒飯是餸尾炒飯，「下午茶價就可以接受」。

不過揚州炒飯不但五強不入，還負評多過正評，就更讓人驚訝不已。

至於菠蘿炒飯，最惹人詬病的大概是來自「重用菠蘿殼」的都市傳說，坦白說茶餐廳整菠蘿炒飯當然是用罐頭菠蘿，何來這麼多菠蘿殼呢？因此，很多人都覺得餐廳會為了節省成本而把盛載炒飯的菠蘿一再重用，難怪樓主都說「多謝支持環保！」也有人重提自己的經歷：「有次去食泰菜，隔籬枱走咗之後，聽到個執枱阿姐鬧佢哋篤到個菠蘿爆晒，心諗我嗰個仲未到……」撇除「環保」問題，亦有人直言討厭菠蘿炒飯純粹是因為吃不慣有甜味的炒飯，覺得很古怪。

菠蘿炒飯，不少人都擔心菠蘿殼被餐廳用完再用。

嫌棄多汁濕炒飯 為蛋炒飯抱不平

網民仿似「百彈齋主」上身，當揚州炒飯、西炒飯都被踩至地底泥般，究竟他喜歡什麼炒飯呢？網民未有提供太多選擇，多數只集中於討論樓主的十大排名，不過，有3款炒飯的名字都被網民提及，包括：福建炒飯、鴛鴦炒飯和蛋炒飯。

觀乎網民討論，大家的共識似乎都是乾身的炒飯為主，太多汁、太濕的都不多人喜愛，大概也因此令很多人反映褔建炒飯中伏率其高，評價包括：「最棹忌係有啲濕X茶餐廳整X到湯飯咁」「如果用炒飯底好X正的，但十間茶記五間都係白飯底！」而鴛鴦炒飯亦頗具爭議，因為只是在蛋炒飯底上鋪滿汁，網民就說：「咁多醬不如嗌焗飯。」「算唔算炒飯我都有啲保留，只係蛋炒飯，食個汁啫。」

炒得太濕，是福建炒飯的致命傷，有餐廳甚至會濕到似湯飯。（Instagram：dav_cheung）

然而，簡簡單單的蛋炒飯卻大受歡迎，雖然看起來感覺很頹，網民反問：「第一位點會唔係蛋炒飯？」還捧它為Comfort food：「我心目中最好食嘅炒飯真係蛋炒飯，冇葱冇菜冇三色豆冇腸仔火腿，但好X好食，第一次明咩叫comfort food，但自己永遠煮唔返細個食嘅嗰種味道。」

蛋炒飯是最基本款的炒飯，卻深得大眾歡心。（資料圖片）

最受歡迎5大炒飯 鹹魚雞粒炒飯輸俾佢？

記者整理了網民的意見和投票，綜合出頭5位受歡迎的炒飯。

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第5位：鰻魚炒飯

不知算港式還是日式的鰻魚竟然頗受歡迎，也讓人有點意外呢。樓主說：「甜甜鰻魚汁基本上好難炒得難食。」儘管有人反駁它不夠正宗，並說：「呢啲都攞嚟講！」但票數也反映出民意。

外面有鰻魚炒飯供應的餐廳不多，反而有很多人愛在家中自製鰻魚炒飯。（Instagram：henrysfoodlab）

第4位：香葉肉碎炒飯

泰式的香葉肉碎炒飯，意外躋身頗前的位置，樓主本身將它放在第5位，並留言：「可能有好多人好唔鍾意食呢個飯，但香葉肉碎炒飯嘅香氣真係冇得彈，肉碎又有口感，係一個相當高質嘅炒飯。」而網民則普遍覺得，香葉肉碎其實不該配炒飯，反而該配煎蛋和白飯，將流心蛋黃汁拌勻白飯，是世界第一的享受。

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第3位：生炒牛肉飯

生炒牛肉飯只是簡單地把牛肉粒、蛋、飯和葱花炒在一起，卻很受歡迎。樓主直指這款炒飯「技術含量高」，要有鑊氣、乾身、具鹹香味，但他又補充，每到一間餐廳點這個飯其實都是一場賭博，煮得好吃並非必然。有人自言每次都食到生炒牛肉飯有一陣燶味，未知是否因美極、豉油所致，因而引發出「美極是否必需」的討論。

生炒牛肉飯。（Instagram：housekeeper_lovecooking）

第2位：鹹魚雞粒炒飯

鹹魚雞粒炒飯被樓主捧為壓軸登場的第一位，而這個結果竟難得地與網民的想法沒太大分歧，難怪700幾人讚好。樓主大讚：「基本上呢個炒飯就係有齊晒一個人心目中理想港式炒飯嘅條件！」他認為雞粒與鹹魚各司其職，前者有口感、後者夠鹹香，配合得恰到好處，沒什麼可挑剔，但亦有人覺得很視乎雞粒煮法，外間有些雞粒煮得不好吃，令人寧願直接挑走。

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第1位：瑤柱蛋白炒飯

這個得第一，你意外嗎？筆者曾聽過不少人說，瑤柱蛋白炒飯冇味、少肉、唔抵食等等，畢竟它的價錢確實比其他炒飯貴，一般可能售$88左右，更貴的當然都有。然而，當樓主把它放於第7位時，竟有不少人說：「得第7？起碼都第2喇！」「呢個根本第一！得第七咩事？」似是為它抱不平。樓主就讚瑤柱蛋白炒飯味淡，反而配其他餸很合適，不會太膩滯，也有人說即使走瑤柱都很美味。

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