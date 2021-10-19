健康宵夜｜吃對食物不易胖更能助眠！3種宵夜食物熱量低又飽肚

不少人都有吃宵夜的吃習慣，但吃宵夜的也是減肥的禁忌之一。事實上，選對宵夜食物，不僅不容易變肥胖，還能幫助入睡。



台灣輔大醫院智慧科學體重管理中心主任、家庭醫學科主治醫師許書華說，有時夜診會看到半夜12點，下診後會吃晚餐兼宵夜。她分享，最常吃3種宵夜食物，包括：雞胸肉、香蕉及水煮蛋。

▼3種宵夜食物吃得飽不易胖（按圖看清👇👇👇）

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1. 雞胸肉

雞胸肉是高蛋白質、低脂的白肉，且熱量低，具有飽足感。建議水煮或乾煎的烹調方式，可以加點花椰菜、玉米筍、木耳、番石榴、蘋果、青瓜、脆筍等蔬果，做成鹹鹹甜甜的鹹水雞，吃起來更加清爽。

2. 香蕉

香蕉不但熱量低，又含有豐富的膳食纖維、果膠、色胺酸，以及礦物質鈣、鎂、鉀，可以幫助睡眠、抗氧化。

3. 水煮蛋

雞蛋含有豐富蛋白質，不僅熱量不高，又有飽足感，且含有色胺酸，可以幫助入睡，水煮蛋的烹調方式，可以降低油脂的攝取。

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健康宵夜4大原則

許書華建議，宵夜的選擇可以遵循4大原則，就能避免肥胖，還能幫助入睡：

1. 原型食物

原型食物是指少加工、沒有添加物，且接近的原貌食物，例如：雞胸肉、香蕉、水煮蛋及燕麥。

2. 適量水果

水果富含膳食纖維及抗氧化物，宵夜吃一根香蕉或一顆蘋果，都是不錯的選擇。

3. 幫助入眠

宵夜食物最好同時選擇可以幫助入眠的食物，像是香蕉、牛奶、雞蛋，都是富含鈣質、色胺酸，幫助睡得好。

4. 低GI澱粉

如果是喜歡吃澱粉的人，建議選擇低GI的澱粉食物，不容易增加腸胃負擔，如非精緻澱粉類的燕麥，不但營養高又富含纖維質，宵夜可以泡杯無糖燕麥牛奶。

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