健康宵夜｜吃對食物不易胖更能助眠！3種宵夜食物熱量低又飽肚

不少人都有吃宵夜的吃習慣，但吃宵夜的也是減肥的禁忌之一。事實上，選對宵夜食物，不僅不容易變肥胖，還能幫助入睡。
台灣輔大醫院智慧科學體重管理中心主任、家庭醫學科主治醫師許書華說，有時夜診會看到半夜12點，下診後會吃晚餐兼宵夜。她分享，最常吃3種宵夜食物，包括：雞胸肉、香蕉及水煮蛋。
▼3種宵夜食物吃得飽不易胖（按圖看清👇👇👇）
+4
1. 雞胸肉
雞胸肉是高蛋白質、低脂的白肉，且熱量低，具有飽足感。建議水煮或乾煎的烹調方式，可以加點花椰菜、玉米筍、木耳、番石榴、蘋果、青瓜、脆筍等蔬果，做成鹹鹹甜甜的鹹水雞，吃起來更加清爽。
2. 香蕉
香蕉不但熱量低，又含有豐富的膳食纖維、果膠、色胺酸，以及礦物質鈣、鎂、鉀，可以幫助睡眠、抗氧化。
3. 水煮蛋
雞蛋含有豐富蛋白質，不僅熱量不高，又有飽足感，且含有色胺酸，可以幫助入睡，水煮蛋的烹調方式，可以降低油脂的攝取。
相關文章：【晚吹空肚講宵夜】梁祖堯瀑布鮮奶麻糬 3種材料製出煙韌滑溜感👇👇👇
+10
健康宵夜4大原則
許書華建議，宵夜的選擇可以遵循4大原則，就能避免肥胖，還能幫助入睡：
1. 原型食物
原型食物是指少加工、沒有添加物，且接近的原貌食物，例如：雞胸肉、香蕉、水煮蛋及燕麥。
2. 適量水果
水果富含膳食纖維及抗氧化物，宵夜吃一根香蕉或一顆蘋果，都是不錯的選擇。
3. 幫助入眠
宵夜食物最好同時選擇可以幫助入眠的食物，像是香蕉、牛奶、雞蛋，都是富含鈣質、色胺酸，幫助睡得好。
4. 低GI澱粉
如果是喜歡吃澱粉的人，建議選擇低GI的澱粉食物，不容易增加腸胃負擔，如非精緻澱粉類的燕麥，不但營養高又富含纖維質，宵夜可以泡杯無糖燕麥牛奶。
相關文章：減肥｜常吃水煮餐易便秘掉髮！3招改造水煮餐謹記增加蛋白質攝取👇👇👇
+4
晚吹空肚講宵夜｜梁祖堯芋頭蒸魚5步重塑懷舊菜 江南百花雞冇雞?【健康宵夜】有助促進睡眠飽肚又滿足！16項飲食dos & don'ts【晚吹空肚講宵夜】梁祖堯瀑布鮮奶麻糬 3種材料製出煙韌滑溜感洛神花營養｜養顏護肝又抗癌5大功效 口感偏酸要注意製品糖含量海鮮食譜｜鹽焗大花螺烹調簡單最啱下酒 去腥味要用薑片、米酒減鹽飲食有助預防腦中風？營養師：降低鈉含量攝取避免影響血壓消委會｜冠華水泡餅嘉頓威化12款評分高餅乾 無印藍鑽致癌物較多
延伸閲讀：
【本文獲「健康2.0」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」