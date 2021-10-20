蔬菜食譜｜越式椰菜仔助抗癌5大功效　焗脆拌酸甜汁惹味唔苦澀

椰菜仔（抱子甘藍）營養高、抗氧力強甚至被指有助防癌，所以在西方人的餐桌上很常見，但香港卻不是特別多人喜愛。或許大家都不知道怎麼煮，或是嫌它像椰菜一樣有一陣苦澀味吧。筆者本來對它的興趣也不大，有次偶然光顧一間Cafe，它用越式食法配椰菜仔，效果竟意外地驚艷，於是就開始搜尋相似的做法，在這裡跟大家分享。



椰菜仔（Brussel Sprouts，又名抱子甘藍）是一種十字花科蔬菜，被指營養極之豐富，它蘊含硫配醣體，經咀嚼與腸道生物作用後，會轉換成蘿蔔硫素等，從而達至修復細胞、對抗自由基、降低致癌活性、抑制腫瘤形成等。而且它的維他命A、C、K含量也奇高，單是半杯的椰菜仔，其維他命K含量已達每日人體所需的137%，對凝血、強健骨骼等皆極有幫助。

椰菜仔獲推崇為超級食物，而且零脂肪，既能對抗致癌物，亦蘊含植物營養素。

請按下圖睇椰菜仔（抱子甘藍）的5大營養價值：

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椰菜仔甘甜香脆做法

很多人都不知道怎麼烹調椰菜仔才好，白烚好像又硬又寡，這次一於介紹焗椰菜仔的方法給大家。有次去中環一間Cafe食下午茶，套餐有一個小食可選，都是蔬菜類，我選的是Crispy Brussels Sprouts，純粹想睇睇椰菜仔可以怎脆法。侍應端上椰菜仔來，賣相不是十分吸引，我也沒怎麼認真拍照，誰知一放入口，味道卻十分驚喜。它的椰菜仔是炸過的，所以菜葉香脆而不會乾硬，重點是醬汁，酸酸的反而能帶出菜的甘甜，完全不覺苦，魚露味很突出，另外還有糖、番茜等，配合得恰到好處。

這是筆者在Cafe第一次吃到的香脆椰菜仔，外表不特別吸引，但炸得香脆不油膩，配上酸酸甜甜的椰菜汁，相當醒胃。（鄧穎琪攝）

筆者知大家不太愛在家裡開鑊油炸，因此將食譜調節成焗椰菜仔，香脆度稍遜，但就相對健康。至於醬汁，除了魚露，還有青檸、蒜、辣椒、蜂蜜、椰糖等等，酸中帶甜，吃起來十分清新。

這款越式椰菜仔，用烤焗取代油炸方式。

越式椰菜仔食譜

健康小貼士：

椰菜仔（抱子甘藍）的硫配醣體可轉化成蘿蔔硫素，具修復細胞、降低致癌活性、抑制腫瘤形成等功能，而箇中的維他命A、C和K，分別可維持視力健康、抗氧化以及加速傷口癒合等。此外，椰菜仔蘊含膳食纖維，有助促進腸胃蠕動。

攝影、攝錄：陳嘉杰、鍾瑞龍

剪接：鍾瑞龍

越式椰菜仔（焗/Bake）

2-3人分量 1級難度 25分鐘



材料：

椰菜仔200克

橄欖油2湯匙

魚露2湯匙

青檸1個

蜂蜜1湯匙

椰糖1湯匙

蒜1瓣

紅辣椒半條

番茜2湯匙



做法：

1.椰菜仔切去蒂頭後切半，放入大碗並均勻地沾滿橄欖油。

2.放入已預熱焗爐，以攝氏200度焗20分鐘。

3.蒜剁成蓉，辣椒切圈，番茜切碎、青檸榨汁。

4.魚露、青檸汁、蜂蜜、椰糖、蒜與辣椒拌勻，淋在椰菜仔上，灑上番茜碎即成。



不失敗秘訣：

*椰菜仔底部的蒂頭很硬，建議先切走。

*除了焗之外，炸椰菜仔會令菜葉更香脆，但就相對油膩。



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