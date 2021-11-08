超市優惠｜惠康墨西哥牛油果$5個　百佳買咖啡送廁紙可樂出前一丁

超市優惠天天不同，精打細算的主婦或會走遍各大超市，務求慳得一蚊得一蚊，覻準時機入貨，尤其為一日三餐購買的材料調味食品等。以下是百佳、惠康、759阿信屋、大昌的優惠情報，一文看清今期有什麼著數。



百佳：雙11精選$11貨品低過2折 買4盒咖啡送逾百元禮品

購買雀巢東南亞風味盒裝咖啡任何4盒，不只在惠康有禮物送，到百佳也送總值$103.4的禮品，包括：皇冠3層棉柔舒適衛生紙10卷裝1條、可口可樂高罐330毫升4罐裝1排、出前一丁麻油味即食麵5包裝2袋。此外，買雀巢或阿波羅雪糕雪條2件都有89折，優惠期同樣至11月11日。

為配合雙11光棍節，百佳亦有不少貨品以$11出售，如原價$19.9灣仔碼頭煎餃、原價$22.9煙豬柳火腿片、原價$18.9海鹽、原價$16.9加拿蘋果2磅裝，但最便宜的是潔而亮多功能抗菌濕紙巾/噴霧500毫升，原價$49.9-$54.9，現都只是$11，低過2折。優惠期至11月11日。

按圖看「百佳」$11、$111減價貨品。（優惠期至11月11日）：

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按圖看「百佳」有什麼減價貨品？（優惠期至11月11日）：

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惠康：三文魚扒$39/2件 金象米8公斤$99送三花淡奶

惠康今期至鮮巡禮金奇偉果每個$5，4個$16.5；急凍三文魚扒2件裝$39，但最吸引的是墨西哥牛油果4個裝只售$20，平均5蚊個！

而買一送一優惠，墨西哥空運蘆筍、有機珍寶蘑菇250克、或越南日本種蕃薯500克等都是買一送一，平均每件$14。金象牌頂上茉莉香米8公斤$99，送三花淡奶1罐，而有大廚保哥做招牌的安記保哥陳皮臘腸/潤腸/蝦米腸250克買兩件減$10。

買4盒雀巢咖啡東南亞風味系列任何4盒$128，送櫻城牌日本品種珍珠米5公斤1包及御品皇純正芥花籽油700毫升1支，總值$94！全部優惠至11月11日。

按圖看「惠康」至鮮巡禮減價貨品（優惠期至至11月11日）：

按圖看「惠康」有什麼減價貨品？（優惠期至至11月11日）：

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按圖看惠康西寶城「鮮」級市場獨家優惠：

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759阿信屋：腐皮碗烏冬唔使10蚊 三花午餐肉$33/3件

今期759勁筍推介有三花牌午餐豬肉340克原價$16.9，現$33三件，平均$11件，優惠期至11月14日。日清咚兵衛腐皮碗烏冬原價$12.9，買2件$18.9，優惠至11月11日。Simply Food泡菜豚肉餃子原價$33.9，2件價$44.9至11月9日！

按圖看「759阿信屋」有什麼減價貨品？（優惠期至11月11日，留意不同優惠期限）：

按圖看「759阿信屋」有什麼減價貨品？（優惠期至11月14日）：

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大昌：火鍋食材2包88折 日本豆腐$10盒

天氣開始轉涼，又要為一餐又一餐的打邊爐張羅，大昌今期推出多款火鍋食材、湯底、醬料優惠，例如Ocean Fresh韓國急凍蠔肉300克，照價88折；九龍城寨指定丸類$30三包，優惠期至11月10日。

全個11月都減的貨品都是打邊爐食材，指定火鍋片類買2包88折、嘗鮮日本北海道鮮元貝500克 -照價再88折、日本三重縣豆腐300克 $30/3包

此外，大昌食品網店一連14日推出「11.11狂歡購物節」優惠，購物滿$500，即可+$1/$11/$111換購精選產品，例如+$1可換購李錦記辣椒豉油207毫升（$9.9）、第一家春卷皮 20片 275克（$10.9）、嘗鮮急凍蜆肉200克（$19.9），優惠期至11月17日，（（每張單限購1份）

按圖看「大昌食品」還有什麼減價貨品？（優惠期至11月10日）：

按圖看「大昌食品」還有什麼減價貨品？（優惠期至11月11日）：