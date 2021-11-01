超市優惠｜惠康藍莓每盒$10豬肉75折　百佳買4支牙膏送$165禮品！

超市優惠天天不同，精打細算的主婦或會走遍各大超市，務求慳得一蚊得一蚊，覻準時機入貨，尤其為一日三餐購買的材料調味食品等。以下是百佳、惠康、759阿信屋、大昌的優惠情報，一文看清今期什麼有著數。



百佳：買4支牙膏送總值$165.2禮品

做完Oral-B牙膏優惠，今期輪到牙齦適，買4支牙齦適健齒護齦系列牙膏$135.6，即送總值$165.2的禮品！包括：唯潔雅爽身粉淡香極致綿柔四層衛生紙10卷裝一條（$39.9）、亮麗檸檬/青檸味濃縮洗潔精1公升1支（$22.5）、維達4D立體壓花4層盒裝面紙4盒裝一排（$27.9）、紡優美櫻花洗衣珠30粒袋裝一袋（$74.9）。贈品數量有限，送完即止。

唔夠手快？買唯潔雅珍寶系列3層衞生紙10卷裝原價$38.9一條，現$59.9兩條，再送唯潔雅極致棉柔抽取式面紙3包裝（$20.9），一樣咁抵，優惠期至11月4日。

除了新鮮豬肉有75折，優惠期至11月7日（只限新鮮豬肉櫃位，不包括急凍和冰鮮豬肉)。

百佳今期優惠(百佳超市FB)

按圖看「百佳」有什麼減價貨品？（即日至11月4日優惠）：

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按圖看「百佳」易賞錢有什麼減價貨品？（即日至11月11日優惠）：

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惠康：北海道3.6牛乳$50兩盒 鮮豬肉75折

不但百佳新鮮豬肉75折，惠康全線新鮮豬肉一樣有75折優惠期至11月4日。$10盒藍莓又回歸，還有$33隻冰鮮農家雞。金鳳泰國頂級香米5公斤每包$98，現$178兩包，每包平均$89，買2公斤或以上食米一包，送Meadows清雞湯250毫升。北海道3.6牛乳$50兩盒。

來自韓國的日本品種南瓜每個$25，Zespri金奇異果每件原價$7.9，現售$17.8四個，平均每個$4.45，優惠期同樣至11月4日。

按圖看「惠康」有什麼減價貨品？（即日至11月4日優惠）：

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按圖看惠康西寶城「鮮」級市場獨家優惠：

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759阿信屋：泰國茉香米、韓國午餐肉7折

759阿信屋今期兩件價精選有Sa jo豬肉加雞肉午餐肉原價$26，2件價$36；安心無色素全豬午餐肉原價$37.8，2件價$52.9，優惠期至10月31日。PHET SIAM正宗100%泰國茉莉香米8公斤$125.8一包，2件價$178，優惠期至11月1日。日本製的出前一丁（5包裝）都同時減，原價$32.9，現在2件價$46.9，就做到11月7日。

按圖看「759阿信屋」有什麼減價貨品？（優惠期限至11月7日）：

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大昌：送貨遲到1分鐘償$10 肥牛65折

除了實體店有優惠，網購平台HOME+早前推出100分鐘內送貨服務，食品如海產凍肉、糧油雜貨逾400款由大昌提供，保證貨品可即時送到，若延遲送到更會作出賠償！此外，每星期會有不同貨品優惠，本星期有Moster Butcher美國特級肥牛片原價$139.8/2件，$92/2件；巴西豬肉片原價$91.8，$59/2件，優惠期至11月4日。

按圖看「大昌Home+」還有什麼減價貨品？（優惠期至11月4日）：

HOME+ 100分鐘「即刻送」服務詳情：

1. 凡購物滿港幣$300或以上，有關商品保證於下單後100分鐘內送到府上

2. 如延遲送貨，每遲到一分鐘，HOME+會向顧客補償港幣$10等值的HOME+積分，最高補償金額為港幣$100等值的積分。

查詢：https://bit.ly/3a9Qtkz