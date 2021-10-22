超市優惠｜百佳藍莓1盒唔使$10　惠康買雞粉送地捫茄汁仲有乜減？

超市優惠天天不同，精打細算的主婦或會走遍各大超市，務求慳得一蚊得一蚊，覻準時機入貨，尤其為一日三餐購買的材料調味食品等。以下是百佳、惠康、7-11、OK便利店、大昌的優惠情報，一文看清今期什麼有著數。



百佳：買滿$99加1蚊送蠔油

護眼有功的藍莓剛在惠康做完$10盒優惠，今次輪到百佳，以$19.9購買2盒，平均一盒不用$10！金鳳香米8公斤裝$138送500克。

今期的獨家換購產品，是李錦記蠔油，即日至星期日（24/10），購買佳之選、金御膳、超值牌或農夫產品滿$99，便可以$1換購李錦記熊貓牌鮮味蠔油（510克）1支。這些品牌亦同時減價，優惠期更至10月28日。

按圖看「百佳」佳之選、金御膳、超值牌或農夫有什麼減價貨品及其他優惠（留意優惠期限）：

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惠康：鯖魚首選 買油送五香肉丁

除了西寶城最大惠康超市wellcome Fresh的獨家優惠外，亦有不少抵買貨品，獅球嘜花生油3支裝花生油優惠裝3x1公升，或買獅球嘜食油滿$100，送天龍牌五香肉丁，另外鯖魚$11也非常抵買。

按圖看「惠康」有什麼減價貨品及惠康「鮮」級市場獨家優惠（留意優惠期限）：

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7-11：MOVENPICK雪糕$100/5盒

這幾天明顯轉涼，但無減吃雪糕的慾望，7-11今期精選推介，MOVENPICK雪糕100毫升（各款）$100/5盒（至24/10）。

按圖看「7-11」有什麼減價貨品（留意優惠期限）：

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OK便利店：維記甜筒$50/8件

同樣雪糕有優惠，維記甜筒或雪米糍2粒裝（各款）$50/8件，包括獨家發售的豆腐芝麻味。

按圖看「OK便利店」有什麼減價貨品（留意優惠期限）：

大昌：全線雀巢產品2件9折

買雪糕大昌也有優惠，除了雀巢雪糕全線雀巢產品2件，即有9折。若網上購物Imagine有機走地雞湯32安士$24.9/3件，日本二本爪蟹箝原價$138現售$125。

按圖看「大昌」有什麼減價貨品（留意優惠期限）：