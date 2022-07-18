超市優惠｜百佳/惠康/759/大昌日本白桃$31.5　菜$8包食品買1送1

天氣酷熱最想吃雪糕凍飲，各大超市也紛紛進行大減價，還有不少蔬果食品日用品也有折扣，優惠貨品天天不同，以下是百佳、惠康、大昌、759阿信屋的優惠情報，一文看清今期有什麼著數。



百佳：荷美爾午餐肉$24三文魚2件$49.5 買檸檬茶送薯片

百佳今期優惠有急凍三文魚2塊裝$99兩包、農夫冰鮮豬肉買3包85折，優惠期至7月24日。荷美爾午餐肉12安士買2送1，平均$24罐、公仔點心$56/5包，平均$11.2/包、明治特濃牛奶946毫升單件 $27.3現$48.8/2盒、維他檸檬茶、菊花茶250毫升6包裝買滿$45送2包珍珍薯片$16、潔柔高級衞生紙10卷裝單件$34.9現$60.8/2條，再送萬用抹紙180張$12.9。易賞錢會員優惠貨品低至半價，優惠期至7月28日。

按圖看「百佳」今期有什麼優惠貨品？（優惠期至7月24、28日）：

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惠康：袋鼠絲苗8公斤$88.9 Dreyer's雪條$7小籠包買1送1

惠康今期優惠有袋鼠絲苗8公斤$88.9；全線新鮮豬肉85折；韓式湯小籠包買1送1，平均$9.5包；REAL FARMERS香腸、Meadows Home抽取式面紙4/5包裝等均買1送1；Dreyer's D-Collection 各款雪糕批/扭紋脆筒/迷你雪糕批/雪糕杯多件裝$109/3 盒，平均每盒 $36.34，即迷你雪條每支 $7.27，雪糕杯平均每杯 $9.09。此外，買滿$100加$50可換2罐原價$42罐安記鮑魚，即平均每罐$25，約6折，優惠期至7月21日。

按圖看「惠康」今期有什麼減價貨品？（優惠期至7月17、21日）：

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759阿信屋：韓國午餐肉大罐$18 澳洲和牛漢堡4件$105

759阿信屋今期優惠有Sajo豬肉加雞肉午餐肉340克原價$26.8，熱賣速銷價$18、無閊素全豬午餐肉原價$38.8，熱賣速銷價$26，優惠期至7月20日。澳洲和牛漢堡130克原價$49，4件價$105；Prime Food香腸180克原價$21，二件價$27.9；Armorial葵花籽油浸/茄汁/檸檬味沙甸魚120克原價$9.8，二件價$13.5；高森興產日式炒麵/鰹魚汁烏冬人份原價$22.9，二件價$29.9，優惠期至7月24日。

按圖看「759阿信屋」今期有什麼減價貨品？（優惠期至7月18-24日）：

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大昌：日本白桃平均$31.5 Haagen Dazs家庭裝雪糕$55

大昌今期優惠有當造日本山梨縣白桃一箱20個$630，平均每個$31.5，優惠期至7月21日。Haagen Dazs西瓜士多啤梨/車厘子黑莓家庭裝雪糕原價$79.9，現$55盒；雀巢甜筒多件裝原價$41.9，現$59/2盒，優惠期至7月31。丹麥無激素雞中翼原價$39.9，現$59.9/2盒，平均每盒$29.95；維他奶/麥精豆奶9包裝x250毫升原價$31.5，現$48/2件；買滿$188加$1可換日本雞蛋10隻裝，滿$376换2盒，餘此類推。優惠期至7月20日。

按圖看「大昌」今期有什麼減價貨品？（優惠期至7月20、21、31日）：