超市優惠｜百佳/惠康/759/大昌糧油麵零食$5.6起　水果紙巾半價

各大超市每天都推出不同優惠、特價貨品或折扣，以下是百佳、惠康、大昌、759阿信屋的優惠情報，一文看清今期有什麼著數。



百佳：芥花籽油900毫升4支$104送午餐肉 薯片半價

百佳今期優惠有雪御膳日本米2公斤裝$75，送薩摩日本蛋10隻裝$28.9；獅球嘜芥花籽油900毫升4支裝$104，送天壇牌午餐肉198克$16.9；日清合味道杯麵單件$8.9，現$26/4杯，平均$6.5；巨浪大切筒裝薯片150克買一送一，折實平均$10；鴻福堂膠樽裝飲品500毫升買2送2，平均$4.45，買滿$50送梳打餅$8.9；Movenpick家庭裝雪糕$59.9盒；公仔炒麵單件$9，現$18/3碗，平均$6仍繼續，優惠期至10月13日。

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買面值$50百佳禮券滿$1,000送總值$150優惠券，滿$2,000送總值$400優惠券

優惠期至2022年10月20日



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惠康：日本無激素雞蛋$19.9盒 天然甜菊糖7折

惠康今期優惠有日本羽之光卵無激素雞蛋$19.9盒；獅球嘜花生油1公升3支裝$104.9，送鷹嘜煉奶方便裝$11；宗家府精選產品限時優惠$50/2件；葉糖天然甜菊糖單件$52，現$74/2盒，平均$37；任選杯麵/碗麵2件照價再9折；買滿$100加$60即換3盒明治頂級鮮牛奶；公仔各款急凍點心3-10件裝單件$23.5-$24，現$39.5/3包，平均$13.17；家樂氏麥米片/玉米片/纖穀脆/格格脆單件$34-$46，現$60/2盒；唯潔雅紫色4層衛生紙12卷裝件$34，現$52/2條，平均$26，優惠期至10月13日。

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消費券付款，累積消費滿$1000送2張$25電子優惠券；滿$2000送2張$60電子優惠券，優惠期至10月13日。10月2日或之前買購物現金券可享額外回贈，買$1,000送$50，再額外送$10！買$2,000送$120，再額外送$20！即最高可享$140回贈。



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759阿信屋：米糠油1公升$38.9 雞中翼1公斤$32

759阿信屋今期優惠有泰國急凍雞中翼1公斤原價$93.8，二件價$63.9；西班牙風乾香腸片/辣肉腸片100克原價$42，二件價$55，優惠期至10月12日。Prime Food西施骨454克原價$45，二件價$59.9；九鬼約正芝麻油150克原價$23.9，二件價$32.9，優惠期至10月13日。PHET SIAM 100%金裝米糠油1公升原價$56，熱賣速銷價$38.9，優惠期至10月16日。

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大昌：原木花菇580克$99 罐頭鮑魚88折

大昌今期優惠有金寶牌原木花菇580克$99；澳洲車輪牌罐鮑15安士、中華一鮑紅燒罐10隻裝88折；金寶牌乾元貝照價88折。

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