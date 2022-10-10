超市優惠｜百佳/惠康/759/大昌買$100送$50　冰鮮肉88折蘋果$2.7

各大超市每天都推出不同優惠、特價貨品或折扣，以下是百佳、惠康、大昌、759阿信屋的優惠情報，一文看清今期有什麼著數。



百佳：買滿$100享92折 冰鮮凍肉88折

百佳今期優惠有快閃優惠只做一日（14/10），易賞錢會員買滿$100即享92折，買滿$160更有9️折！最高$30折扣。農夫冰鮮肉買3包88折，優惠期至10月16日。公仔點心3-10件裝單件$18.8，現$60/5包，平均$12；利脆烘烤脆片229克$16袋；李錦記煲仔飯豉油單價$10，會員價$10/2支，平均$5，優惠期至10月20日。

百佳９折優惠只快閃一日（百佳FＢ）

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買面值$50百佳禮券滿$1,000送總值$150優惠券，滿$2,000送總值$400優惠券

優惠期至2022年10月20日



按圖看「百佳」今期有什麼優惠貨品？

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惠康：蘋果$2.7水蜜桃唔使$10 買滿$100更送$50優惠券

惠康今期優惠有PayMe付款獎賞買滿$300可減$30，全新PayMe用戶滿$100更送$50優惠券於7個工作天內存入，下次買滿$100即自動扣減，優惠期至10月31日期間。

澳洲特大臍橙單件$7.5，現$15.9/3個，平均$5.3；中國山東富士蘋果單件$3.5，現$10.8/4個，平均$2.7，優惠期至10月16日。水蜜桃一盒5個約1.2公斤$49.9盒，平均個個不用$10；急凍鯖魚柳2件裝$13包；灣仔碼頭水餃/煎餃9/10隻裝單件$25，現$55/4包，平均$13.75；Meadows餅乾第2件半價，滿$40送日清合味道大杯麵$10；品客/紳士牌/威斯比/巨浪大切/筒裝薯片買1送1：Dreyer's家庭裝雪糕/4支裝雪條單件$54.5-$57，現$79.9/2盒，平均$39.95，再送百福豆腐花$5，加$30換D Collection 3支裝脆皮雪糕批$42.9；唯潔雅珍寶/愛琴海3層衛生紙10卷單件$39，現$59.9/2條，平均$29.95，送唯潔雅抽取式面紙3包裝1袋$20，優惠期至10月20日。

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按圖看「惠康」今期有什麼減價貨品？

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759阿信屋：烏冬/蕎麥/拉麵碗麵$7 有機無調味豆乳$16

759阿信屋今期優惠有麵之砂押日本上湯烏冬/蕎麥/拉麵碗麵原價$10.5，二件價$13.9；日本AGFblendy法式滴漏咖啡8件裝原價$31.9，二件價$39.9；韓國KleanNara特強吸水力廚房紙180格2件原價$17.9，二件價$24.9，優惠期至10月15日。日本Marusan有機無調味豆乳1公升原價$24.9，二件價$31.9；日本香脆海苔天婦羅75克原價$32.9，熱賣速銷價$19.9，優惠期至10月16日。

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大昌：藍青口牛油蒜茸味$24.5 香米5公斤$39.9包

大昌今期優惠有五豐牌特級茉莉香米5公斤原價$58.9，現$39.9包；AZURE調味藍青口牛油蒜茸味/白酒味450克原價$35.9，App會員價$49/2盒；嘗鮮日本帶子(煮食用)大粒裝200克原價$69.9，現$108/2包；李錦記舊庄特級蠔油350克原價$32.9，現$20樽；淘大薑蓉蔥油200克原價$21.9，現$32/2樽：滋味雪糕100毫升原價$40，現$95/5杯，優惠期至10月16日。

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