超市優惠｜百佳/惠康/759/大昌食品66折起　米糠油1L$39單柄鍋$40

第2輪消費券發放，第一期先派發$2000，想好了什麼購物攻略了嗎？各大百貨超市已紛紛推出消費券優惠，特價貨品天天不同，以下是百佳、惠康、大昌、759阿信屋的優惠情報，一文看清今期有什麼著數。



百佳：地捫香蕉$4.7磅西瓜$18.9 李錦記舊庒蠔油半價

百佳今期優惠有地捫香蕉每磅$4.7；黑美人西瓜$18.9；冰鮮豬肉2包92折；維達金鑽4層廁紙12卷裝原價$34.6，現$50兩條，優惠期至8月7日。李錦記舊庒蠔油327-350克原價$39.9，現$39.9/2支即半價；百味雅通心粉/螺絲粉原價$21.5，現$33/2盒，平均每盒$16.5，買滿$50再送葡國老人牌沙甸魚125克$19.9，優惠期至8月11日。

按圖看「百佳」今期有什麼優惠貨品？（優惠期至8月7、11日）：

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由即日起至8月18日買面值$50百佳禮券（效有期至28/2/2023），滿$1,500送總值$200優惠券，即3張$50門市優惠券（於8月25日前買滿$150或以上使用）、1張$50百佳網店優惠券（買滿$800或以上使用），每次只限使用1張。

（百佳FB）

惠康：MÖVENPICK家庭裝雪糕$60 $30換購2盒日本蛋

惠康今期優惠有墨西哥牛油果4個裝$22，平均每個$5.5；Meadows袋裝臍橙8個$18，平均每個$2.3；REAL FARMERS 各款香腸390克買一送一，買滿$100加$30換購2盒日本白蛋原價$28盒，優惠期至8月7日。高雲/樂天午餐肉200/340克原價$36-$45，現$100/5罐，平均$20罐即44折；MÖVENPICK家庭裝雪糕450/500毫升原價$73，現$120/2盒，平均$60；Meadows Home抽取式面紙4/5包裝買一送一，Meadows Essentials餅乾加$1多1件，優惠期至8月11日。

按圖看「惠康」今期有什麼減價貨品？（優惠期至8月7、11日）：

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現到惠康買購物現金券$1,000送$50、買$2,000送$120；買$1,000或以上再送$120品牌優惠券，且不設最低消費！優惠期至9月1日；贈送之購物現金券及優惠券有效期至９月29日。

惠康(FB)

759阿信屋：葵花籽油1公升$25 日清北海道拉麵5包$23.9

759阿信屋今期優惠有日清拉麵館北海道拉麵5包裝原價$36.9，熱賣速銷價$23.9，優惠期至8月6日。西班牙Oliveta葵花籽油1公升原價$36，熱賣速銷價$49.9/2件；不倒翁美味即食白飯210克原價$11.5，現$15.5/2件，優惠期至8月7日。

按圖看「759阿信屋」今期有什麼減價貨品？（優惠期至8月6-9日）：

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大昌：五豐牌香米5公斤$39.9 廣島蠔500克特大減$43

大昌今期優惠有五豐牌特級茉莉香米5公斤原價$58.9現$39.9；李錦記舊庄特級蠔油350克原價$32.9現$20樽；VION荷蘭無骨豬扒5件裝原價$65現$70/2包，優惠期至8月7日。日本國產無添加激素雞翼槌/去骨雞腿肉/去骨雞胸肉250克買2包88折；嘗鮮日本廣島冷凍蠔500克特大原價$138現$95。

按圖看「大昌」今期有什麼減價貨品？（優惠期至8月7日）：