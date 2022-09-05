超市優惠｜百佳/惠康/759/大昌5折起　買$180送$155禮兼$20現金券

中秋節連放三天假期，還有什麼應節食物禮品還未買齊？各大超市每天都推出不同特價貨品，以下是百佳、惠康、大昌、759阿信屋的優惠情報，一文看清今期有什麼著數。



百佳：購物滿$150送$20優惠券 買$179.6送$155.4禮品

百佳今期優惠買4支Oral-B抗敏護齦牙膏送$155.4禮品，包括Ariel超濃縮抗菌洗衣液900克、佳之選9吋萬用紙2卷裝2袋、Oral B先導型軟毛牙刷4支裝2袋、唯潔雅小熊抽取式面纸包6件裝一排，優惠期至9月15日。韓國網紋瓜$59個；韓國黃金桃2個裝$40盒，優惠期至9月11日。易賞錢會員更享優惠低至半價，包括維他奶/麥精125毫升4包裝原價$15現半價$7.5排，平均不用$2包！卡樂B粟一燒80克買一送一，平均$7包。現凡購物滿$150送$20現金優惠券，可於9月13日至9月21日買滿$100時使用，優惠期至9月11日。

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按圖看「百佳」今期有什麼優惠貨品？（優惠期至9月11、15、22日）：

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惠康：香蕉$4.9磅文旦柚子$10 利川湯圓$8.34

惠康今期優惠有陽光香印青提500克$39.8，優惠期至9月11日。台灣十年文旦柚子$10；紅肉臍橙5個裝$22袋；香蕉$4.9磅；利川各款湯圓單件$15.9現$25/3包，平均$8.34包，加$10換購第1家印度煎餅$17；頂好牌沙律醬/沙律汁單件$16.9-$27現$30/2件，平均$15，買滿$35送地捫菠蘿片$10，優惠期至9月15日。

今期惠康更推出「笑印」活動換取美國康寧鍋，凡於8月26日至11月24日期間購物滿$60獲笑印一個，集齊指定數量的笑印或以yuu積分即可免費獨家換領或換購限量小家電及餐具！

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按圖看「惠康」今期有什麼減價貨品？（優惠期至9月9、11、15日）：

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759阿信屋：韓國切件泡菜$20 北極甜蝦500克$29.9

759阿信屋今期優惠有阿信屋韓國切件泡菜/職人逸品韓國泡菜/雜錦泡菜/蘿蔔泡菜原價$28.8，二件價$39.9；阿信屋90%魷魚泡菜300克原價$42.8，熱賣速銷價$29.9；格陵蘭北極甜蝦500克原價$71.9，二件價$100，優惠期至9月12日。Palacios芝士四重奏/芝士三重/燒烤味比薩原價$49.9，熱賣速銷價$31.9；韓國冷凍蠔1公斤原價$128，熱賣速銷價$88.8，優惠期至9月18日。

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按圖看「759阿信屋」今期有什麼減價貨品？（優惠期至9月9-18日）：

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大昌：煙燻鴨胸$11.5 蠔皇溏心一口鮑$25罐

大昌今期優惠有煙燻鴨胸肉原價$23.9，現$22.9/2包，低過半價！大昌食品頂級茉莉香米8公斤原價原價$83.9現$65.9；天龍牌紅燒流心/蠔皇溏心一口鮑150克原價$43，現$75/3罐平均$25，低過6折；嘗鮮日本北海道鮮元貝1公斤（特級）原價$538，現$399盒，優惠期至9月11日。金寶牌原木花菇580克$99；金寶牌日本北海道元貝、罐裝南澳青邊鮑照價88折；日本安田急凍讚岐烏冬、稻庭烏冬、蕎麥麵5包裝$30。

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按圖看「大昌」今期有什麼減價貨品？（優惠期至9月11、31日）：

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