4大超市優惠｜惠康快速測試劑$18　百佳連花清瘟膠囊$45大橙$5

新冠第5波疫情嚴峻，每日確診數目以萬計，全民檢測快將推出，禁足令措施雖未落實，但為怕斷糧各區出現搶購潮，超市店舖貨架經常「清零」。不過，各店已作出保證貨源充足，毋須擔心，只是部分貨品限購，及營業時間作出調整，消費者需留意。以下是百佳、惠康、大昌、759阿信屋的優惠情報，一文看清今期有什麼著數，覻準時機入貨。



百佳：連花清瘟膠囊$45 Haagen-Dazs家庭裝雪糕$45

百佳超級市場宣布，即日（4日）起對米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋 、廁紙及藥品實施限購，每位顧客單一交易每類貨品限購5件。

百佳今期防疫用品優惠包括嶺連花清瘟膠囊24粒裝單件$49，現$90兩盒；必理痛傷風咳丸8粒裝$37.9；Aquliavie新冠病毒抗原快速測試劑單件$75，現$200五盒。Haagen-Dazs精選雪糕473毫升$45盒，優惠期至3月17日。此外，韓國士多啤梨250克單件$29.9，現$48兩盒；新奇士大裝鮮橙原價每個$6.9，現$14.9三個，平均每個$4.97；歐洲特大奇異果單件$6.8，現$16四個。優惠期至3月13日。

按圖看「百佳」今期有什麼優惠貨品？（優惠期至3月13日）：

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按圖看「百佳」今期有什麼防疫用品優惠？（優惠期至3月17日）：

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按圖看「百佳」今期有什麼優惠貨品？（優惠期至3月17日）：

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百佳各分店營業時間

惠康：快速抗原測試劑$18 獅球嘜初搾花生油3x900毫升$115

惠康今期優惠繼續有抗疫必備的快速測試劑，SAVEWO救世COVID-19新型冠狀病毒快速抗原測試劑只需$18盒；MOVENPICK各款中杯裝雪糕165毫升$100四盒，平均每盒25；獅球嘜初搾花生油3x900毫升$115；史雲生清雞湯250毫升現$23五盒，平均$4.6盒。維達金裝3層衛生紙10卷優惠裝，隨包裝送抽取式面紙單件$37，現$60兩件，買兩件再送維達4D立體壓花 抽取式面紙3包裝。優惠期至3月13日。

SAVEWO 救世 COVID-19 新型冠狀病毒快速抗原測試劑$18盒（惠康FＢ）

按圖看「惠康」今期有什麼減價貨品？（優惠期至3月17日）：

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惠康各分店營業時間

大昌：寶鼎花生油6600毫升 買滿$300送總值$100優惠券

大昌食品今期優惠有嘗鮮日本(廣島縣)冷凍蠔500克(特大)原價$138，88折後$95；寶鼎花生油6600毫升原價$330.9現$209.9；台式丸類如花枝丸、香菇貢丸、魚包蛋等原價$26.9包，現$55三包，平均$18.33包；Master Butcher美國特級肥牛片150克$94.9兩件。現購物滿$300送總值$100現金優惠券，但必須包括一件Master Butcher或Ocean Fresh產品。優惠價至3月23日。

按圖看「大昌食品」今期有什麼優惠貨品？（優惠期至3月23日）：

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大昌今期優惠貨品（大昌FB）

大昌食品各分店營業時間

759阿信屋：Pokka即沖湯3包裝$17.9 椰子水$13.9兩件

759阿信屋今期「熱賣促銷價」有韓國OTTOGI芝麻油320毫升原價$74.8，現$52；Pokka-S即沖粒粒粟米湯/薯仔湯/南瓜忌廉湯3包裝原價$13.9/件，現二件價$17.9，優惠期至3月10日。COWA椰子水/椰奶飲品330毫升原價$11，現二件價$13.9，優惠期至3月11日。

按圖看「759阿信屋」今期有什麼減價貨品？（優惠期至3月8日）：

按圖看「759阿信屋」今期有什麼減價貨品？（優惠期至3月9日）：

按圖看「759阿信屋」今期有什麼減價貨品？（優惠期至3月10日）：

按圖看「759阿信屋」今期有什麼減價貨品？（優惠期至3月11日）：