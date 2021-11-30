4大超市優惠｜惠康Dreyer's家庭裝雪糕$40！百佳豬肉半價青口$20

超市優惠天天不同，精打細算的主婦或會走遍各大超市，務求慳得一蚊得一蚊，覻準時機入貨，尤其為一日三餐購買的材料調味食品等。以下是百佳、惠康、759阿信屋、大昌的優惠情報，一文看清今期有什麼著數。



百佳：四海魚蛋65折 鴨梨$1.82

百佳今期優惠貨品最適合打邊爐，例如四海魚蛋原價每件$15.5，現售$29.9三件，平均不用$10；而原價每件$36.9的美國肥牛片和豬脢肉，現$59.9兩件。吃火鍋太熱氣，有中國鴨梨做特價$10.9六個，原價每個$2.9！優惠期至12月5日。

日本優生家族日本地養卵雞蛋10隻裝原價$27.9，現售$46兩排，而買任何雞蛋滿$50，送紅棗枸杞味乳酪（$10），優惠期至12月9日。



按圖看「百佳」今期有什麼減價貨品？（優惠期至12月5日）：

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按圖看「百佳」今期有什麼減價貨品？（優惠期至12月9日）：

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惠康：刀嘜花生油5.5L$169 金象牌香米8公斤$97加抽獎

惠康上次袋鼠絲苗做完優惠，今期金象牌頂級茉莉香米8公斤做特價$97，有3倍yuu3倍積分外，還有抽獎機會。而思念急凍水餃、雲吞、小籠包、湯圓等，買第二件半價，優惠期至12月9日。

按圖看「惠康」今期有什麼減價貨品？（優惠期至至12月9日）：

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按圖看惠康西寶城「鮮」級市場獨家優惠：

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759阿信屋：韓國柚子蜜1公升$36.9 澳洲無激素肥牛減$30

天氣乾燥不少喜歡喝杯柚子蜜，今期759的韓國柚子蜜進行速銷，1公升原價$52.8樽，現售$36.9；還有759阿信屋無激素澳洲肥牛454克原價$98，現速銷價$68.8，優惠期至12月6日。

按圖看「759阿信屋」今期限時優惠有什麼減價貨品？（留意優惠期至12月12日）：

UNY將軍澳店｜新店逾3萬呎5大熟食專區 開幕限定海鮮激減香印$78

大昌：感謝祭貨品低至5折 北海道刺身級帶子$198

大昌食品挪威急凍三文魚柳原價$65.9，現售$39.9。南美白蝦仁原價$32.9，現售$39.9兩包，優惠期至12月7日。

按圖看「大昌食品」今期有什麼減價貨品？（優惠期至12月7、8日）：