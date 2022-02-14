4大超市優惠｜惠康Dreyer's雪糕8件$100　百佳廁紙減$20送5盒紙巾

新冠第5波疫情嚴峻，每日已達數千宗確診，全民檢測好像事在必行，禁足令傳言滿天飛，蔬菜價格又仍未回落，買餸掃貨更要精打細算，留意各大超市優惠行情，以下是百佳、惠康、大昌、759阿信屋的優惠情報，一文看清今期有什麼著數，覻準時機入貨。



百佳：家樂氏即食燕麥片半價 抗菌濕紙巾90片2折

百佳今期推出「春日感謝節」$50專區任擇兩件貨品、半價專區，有些甚至低過半價，如潔而亮多功能抗菌濕紙巾90片原價$54.9包，現只需$12；家樂氏即食燕麥片800克$23.9，現$23.9兩件，平均$11.95；品客薯片110克原價$19.8，現兩筒$19.8，平均$9.9一筒。優惠期至2月24日。

按圖看「百佳」今期有什麼優惠貨品？（優惠期至2月20日）：

按圖看「百佳」今期有什麼優惠貨品？（優惠期至2月24日）：

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惠康：Dreyer's雪糕杯$100八件 利川湯圓$25三包

惠康今期「電視推介」利川湯圓$25三包，買任何湯圓加$10換購印度煎餅，價值日17，元宵最啱；Starmax粟米粒$5、蘑菇$9；雀巢OREO雪糕杯/雪糕批/雪糕三文治 /雀巢KitKat雪糕批/Dreyer's D-Collection各款扭紋脆筒/雪糕杯$100八件，平均$12.5咋！優惠期至2月17日。

按圖看「惠康」今期有什麼減價貨品？（優惠期至2月17日）：

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大昌：中華湯圓買2送1 威靈頓牛柳拼海鮮大餐$309

大昌食品今期有元宵節優惠，中華牌花生白芝麻/芝麻/紅豆沙湯圓200克買2送1，原價$15.9，現平均每包$10.6。「網上獨享」則優惠有多款不同套餐，如至尊牛魔王海鮮套餐$405，包括MASTER BUTCHER GOLD美國頂級肉眼牛扒(PRIMEGRADE)、西冷牛扒(PRIMEGRADE) 及嘗鮮日本(北海道)鮮元貝；威靈頓牛柳拼海鮮大餐$309，包括威靈頓牛柳、加拿大原隻藍青口(全殼)、越南虎蝦(U-10隻)500克。

大昌今期優惠貨品（大昌FB）

按圖看「大昌食品」今期「網上獨享」有什麼優惠貨品？

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按圖看「大昌食品」今期有什麼優惠貨品？（優惠期至3月9日）：

759阿信屋：無激素穀飼春雞$50兩隻 九鬼麻油$32兩支

759阿信屋今期「二件價」有Supreme無激素春雞穀飼全雞700克原價$37.8，現二件價$50，優惠期至2月15日；九鬼純正胡麻油150克原價$22.9件，現二件價$32，優惠期至2月16日；759阿信屋即溶咖啡甘香濃郁100克原價$29.9，二件價$41.9，優惠價至2月17日。

按圖看「759阿信屋」今期有什麼減價貨品？（優惠期至2月14日）：

按圖看「759阿信屋」今期有什麼減價貨品？（優惠期至2月15日）：

按圖看「759阿信屋」今期有什麼減價貨品？（優惠期至2月16日）：

按圖看「759阿信屋」今期有什麼減價貨品？（優惠期至2月17日）：