4大超市優惠｜百佳芝麻雞$37送雞汁惠康2盒藍莓$19　759鹹豬手$26

禁晚市堂食延至年初三，花市又取消，大家都非常失望！臨近新年，團年飯、新年飯要留在家中吃，就別錯過各大超市天天不同新春優惠，要辧年貨精打細算的主婦或會走遍各大超市，務求慳得一蚊得一蚊，覻準時機入貨，尤其為一日三餐購買的材料調味食品等。以下是百佳、惠康、大昌、759阿信屋的優惠情報，一文看清今期有什麼著數。



百佳：韓國莓香士多啤梨$45 Baker's Choice蘿蔔糕$36.9

百佳今期優惠有韓國莓香士多啤梨250克$45；團年少不了的湯圓，桂冠湯圓各款200克原價每包原價$29.9，現$46.8兩包；Baker's Choice蘿蔔糕、芋頭糕600克每盒$36.9，還有五倍易賞錢積分。還有金御膳冰鮮芝麻雞$36.9一隻，送史雲生雞汁96克，價值$19.9，優惠期至1月20日。

按圖看「百佳」今期有什麼優惠貨品？（優惠期至1月20日）：

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按圖看「百佳」今期有什麼「健康護理」優惠產品？（優惠期至1月20日）：

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惠康：香印提子每盒$88 漂白水$31三支

惠康今期水果大優惠，除了秘魯或智利藍莓125克$19兩盒外，還有有盒裝香印提子450克只需$88，但限指定分店有售；丹東甜匠士多啤梨280克，每盒$49。而Dreyer's/雀巢Oreo皇牌家庭裝雪糕/雪條/雪糕批繼續$70兩盒。清潔用品，有花王廚漂孖裝+漂白水 3x600毫升，只需$31，優惠期至1月20日。

按圖看「惠康」今期有什麼減價貨品？（優惠期至1月20）：

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大昌：北海道元貝罐鮑套裝$620 滿$288送秋田米1公斤

大昌食品今期新春優惠低至57折有「年年有餘套餐」金寶牌北海道壹級元貝454克、南非星嘜牌罐鮑425克12頭合共原價$1100，現特價元貝$468、罐鮑$388，合共也要$856，也不及套裝划算，57折只需$620一份；「黃金滿屋套餐」龍珠牌罐鮑15安士、金寶牌原木花菇580克、南非特級乾螺片227克、大西洋野生特級鱈魚膠200克原價$974，現71折$690。

買滿$168送唯潔雅3摺式抹手紙價值$15.5，滿$288送五豐牌秋田小町米1公斤，價值$17.9，優惠至1月18日。

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按圖看「大昌食品」今期「門市專享」有什麼優惠？（優惠期至1月18日）

759阿信屋：特級德式鹹豬手$26 腐皮烏冬$17.9兩碗

759阿信屋今期「二件價」有易食啲特級德式鹹豬手原價$48.9，現$51.9兩件，平均一隻$25.95！Paldo芝士辣麵4包原價$27.8，現$36.9兩件，優惠期至1月19日。Ponto龐德冷凍芋頭/地瓜/紅豆煎餅480克原價$36.9，現$49.9兩件，優惠期至1月20日。而日清咚兵衞腐皮烏冬原價$12.9，繼續$17.9兩碗優惠，優惠期至1月20日。

按圖看「759阿信屋」今期有什麼減價貨品？（留意優惠期至1月18日）：

按圖看「759阿信屋」今期有什麼減價貨品？（留意優惠期至1月19日）：

按圖看「759阿信屋」今期有什麼減價貨品？（留意優惠期至1月20日）：