4大超市優惠｜百佳豬肉85折送禮券$300　惠康急凍餸包虎蝦買1送1

第一輪5,000元消費券大部分人都已領取，各大商店百貨超市均推出不同優惠吸引顧客。以下是百佳、惠康、大昌、759阿信屋的優惠情報，一文看清今期有什麼著數，覻準時機入貨，及留意各公店營業時間作出的調整。



百佳：Haagen-Dazs家庭裝雪糕$59 買4支牙膏送$241.1禮品

百佳配合5,000元消費券推出「禮券好賞買」優惠，由即日起至4月17日到百佳門市購買面值$50百佳禮券滿$2,000，即送總值$150優惠券（$50優惠券3張） 。該百佳禮券有效期至2022年12月31日；優惠券有效期至2022年5月15日。此外，上百佳網店買$3,000百佳網店電子禮券，額外送$300百佳網店電子禮券，優惠期至4月24日。(請按下圖看優惠詳情)

百佳今期最抵是買牙膏！買高露潔抗敏系列指定牙膏原價$44.9支，現買4支送$176.6禮品！包括唯潔雅極致綿柔四層衛生紙10卷、唯潔雅珍寶200高級盒裝面紙5盒裝、可口可樂汽水迷你罐200亳升6罐、威露士9X殺菌洗衣珠袋裝20粒及長城牌火腿豬肉198克1罐。送完即止。此外「震撼價」有澳洲波子提子$23.9磅；佳之選重量裝3層衞生紙2000克10卷裝原價$35.9，現$56/2排平均每排$28，優惠期至4月17日。鴻福堂清瘟袪疫茶500毫升$13，現$18兩支。李錦記舊庄特級蠔油510克$33，送生抽價值$11，滿$60送地捫茄汁價值$9。優惠期至4月21日。

按圖看「百佳」今期有什麼優惠貨品？（優惠期至4月17、18日）：

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按圖看「百佳」今期有什麼優惠貨品？（優惠期至4月21、24日）：

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百佳各分店營業時間

惠康：壽桃急凍餸包虎蝦肉買1送1 雪糕每件最低$6.25

惠康推消費券優惠，買購物現金券$1000送$50、買$2000送$120。可使用支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK購買現金券，不設最低消費要求，多買多送。優惠期至5月31。按圖看詳情：

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惠康今期推多款產品「買一送一」優惠，包括壽桃牌急凍餸包系列全線買1送1，平均$30件；Dreyer’s D-Collection／Dreyer’s Real Delight／OREO多件裝雪糕雪條$75兩盒，每件平均最低$6.25！公仔各款急凍點心3-10件裝單件$23.5／$24（炸物除外）現$39三包平均$13包；越南虎蝦肉200克原價$52現平均$26。優惠期至4月14日。

按圖看「惠康」今期有什麼減價貨品？（優惠期至4月18、21日）：

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惠康各分店營業時間

759阿信屋：米糠油1L$38.9 意粉醬唔使$8包

759阿信屋今期「二件價」優惠有阿信屋貢丸/芋心貢丸/麻辣貢丸原價$25.8，二件價$35.9，優惠期至4月13日。光商包裝卡邦尼/忌廉雞肉/拿玻里/番茄肉醬/和風磨菇意粉醬250克/鱈魚子意粉醬，原價$11.9，二件價$15.9，優惠期至4月14日。Double Elephant 100%香麻油/烏麻油150毫升原價$17.8，二件價$24.9。優惠期至4月15日。泰國PHET SIAM 100%金裝米糠油1公升原價$56，熱賣速銷價$38.9，優惠期至4月17日。

按圖看「759阿信屋」今期有什麼減價貨品？（優惠期至4月11-17日）：

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大昌：買滿$230送$20現金優惠券 泰國糙米$48.9清雞湯$13.3

大昌食品推「消費券」優惠，支付寶用戶更專享購物滿$138送$15電子優惠券，優惠期至4月30日。而大昌門市亦聯乘EPS購物送現金優惠券，由即日至5月4日期間購物滿$230即送$20現金優惠券1張；$400送$20現金優惠券2張、$600送$20現金優惠券3張。按圖看詳情：

大昌門市專享熱賣優惠有滋味泰國糙米2公斤原價$87.9，現$48.9；史雲生清雞湯1公升原價$20，現$39.9三盒平均每盒$13.3，優惠期至4月13日。大昌聯乘GEMINI推出氣炸鍋套餐（海陸氣炸套餐）$738，包括加拿大有骨鹹豬手、日本國產無添加激素雞翼槌250克、加拿大多春魚280克、MB美式麥香雞塊15件巴西雞中翼2磅裝，及Gemini 5.5公升多功能電子氣炸鍋 GAF1300SG一部。或者也可選電焗爐套餐（大魚大肉套餐）$388，包括炭燒雞腿肉串10支裝、荷蘭VION豬斧頭扒、巴西雞中翼2磅裝、加拿大多春魚280克、Gemini 10公升電焗爐GOV10DB一部。售完即止。

按圖看「大昌食品」今期有什麼優惠貨品？

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百佳消費券優惠 百佳門市購買$50百佳禮券滿$2,000，送總值$150優惠券（$50優惠券3張） ，優惠至4月17日 惠康消費券優惠 買購物現金券$1000送$50、買$2000送$120，不設最低消費，優惠期至5月31。 大昌消費券優惠 支付寶用戶專享購物滿$138送$15電子優惠券，優惠期至4月30日。 EPS購物滿$230即送$20、$400送$20兩張、$600送$20三張，優惠期至5月4日

大昌食品各分店營業時間