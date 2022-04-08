4大超市優惠｜百佳買4支牙膏送$240牛油果$8　惠康多款貨品買1送1

第一輪5,000元消費券大部分人都已領取，各大商店百貨超市均推出不同優惠吸引顧客。以下是百佳、惠康、大昌、759阿信屋的優惠情報，一文看清今期有什麼著數，覻準時機入貨，及留意各公店營業時間作出的調整。



百佳：買4支牙膏送$241.1禮品 牛油果$8韓國士多啤梨$23.5

百佳為配合5,000元消費券推出「禮券好賞買」優惠，由即日起至4月17日到百佳門市購買面值$50百佳禮券滿$2,000，即送總值$150優惠券（$50優惠券3張）

百佳今期推「震撼價」優惠，包括新紀元白蛋10隻裝原價$27.9，現$43兩排，平均$21.5排；急凍有皮三皮魚柳240克$47.9；韓國莓香士多啤梨250克$23.5；澳洲牛油果原價$11.9個，現$24三個，優惠期至4月10日。但最抵是買全新Darlie全亮白極緻酵素牙膏4支$171.6，送總值超過$240禮品，包括：威露士9X殺菌洗衣珠20粒袋裝2袋、唯潔雅極致綿柔四層衛生紙10卷裝、維他檸檬茶250毫升9包裝、亮麗濃縮洗潔精1公升（檸檬味/青檸味）、唯潔雅珍寶高級盒裝面紙5盒裝。優惠期至4月14日。

按圖看「百佳」今期有什麼優惠貨品？（優惠期至4月10日）：

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按圖看「百佳」今期有什麼優惠貨品？（優惠期至4月13、14日）：

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百佳各分店營業時間

惠康：越南虎蝦肉蘆筍千層雪糕買1送1 高露潔牙膏$19

惠康推消費券優惠，買購物現金券$1000送$50、買$2000送$120。可使用支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK購買現金券，不設最低消費要求，多買多送。優惠期至5月31。按圖看詳情：

惠康今期推多款產品「買一送一」優惠，包括蘆筍$24現平均$12包、Viennetta各款千層雪糕650毫升$69現平均$34.5、越南虎蝦肉200克原價$52現平均$26、高露潔全效專業備長炭潔淨/潔淨/美白牙膏150克平均$19。優惠期至4月14日。

按圖看「惠康」今期有什麼減價貨品？（優惠期至4月10日）：

按圖看「惠康」今期有什麼減價貨品？（優惠期至4月14日）：

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惠康各分店營業時間

759阿信屋：米糠油1L$38.9 泡菜拉麵4包裝$32.9兩件

759阿信屋今期「二件價」優惠有OTTOGI韓式泡菜拉麵4包裝，原價$23.9，二件價$32.9，優惠期至4月12日。泰國PHET SIAM 100%金裝米糠油1公升原價$56，熱賣速銷價$38.9，優惠期至4月17日。759阿信屋豬肉圓白菜/韭菜/雞肉餃子240克原價$17.8，二件價$24.9；朱記新竹炊粉560克原價$43.5，二件價$59.9，優惠期至4月9日。

按圖看「759阿信屋」今期有什麼減價貨品？（優惠期至4月8-17日）：

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大昌：韓國午餐肉$20 買滿$230送$20現金優惠券

大昌食品推「消費券」優惠，支付寶用戶更專享購物滿$138送$15電子優惠券，優惠期至4月30日。而大昌門市亦聯乘EPS購物送現金優惠券，由即日至5月4日期間購物滿$230即送$20現金優惠券1張；$400送$20現金優惠券2張、$600送$20現金優惠券3張。按圖看詳情：

大昌門市專享熱賣優惠有藍罐1963午餐肉340克原價$29.9現$40兩罐，平均$20罐；曾拌麵香蔥椒麻464克/麻油椒麻468克原價$69.9，現$62.2包，優惠期至4月10日。大昌聯乘GEMINI推出氣炸鍋套餐（海陸氣炸套餐）$738，包括加拿大有骨鹹豬手、日本國產無添加激素雞翼槌250克、加拿大多春魚280克、MB美式麥香雞塊15件巴西雞中翼2磅裝，及Gemini 5.5公升多功能電子氣炸鍋 GAF1300SG一部。或者也可選電焗爐套餐（大魚大肉套餐）$388，包括炭燒雞腿肉串10支裝、荷蘭VION豬斧頭扒、巴西雞中翼2磅裝、加拿大多春魚280克、Gemini 10公升電焗爐GOV10DB一部。售完即止。

按圖看「大昌食品」今期有什麼優惠貨品？

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百佳消費券優惠 百佳門市購買$50百佳禮券滿$2,000，送總值$150優惠券（$50優惠券3張） ，優惠至4月17日 惠康消費券優惠 買購物現金券$1000送$50、買$2000送$120，不設最低消費，優惠期至5月31。 大昌消費券優惠 支付寶用戶專享購物滿$138送$15電子優惠券，優惠期至4月30日。 EPS購物滿$230即送$20、$400送$20兩張、$600送$20三張，優惠期至5月4日

大昌食品各分店營業時間