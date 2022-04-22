4大超市優惠｜百佳Movenpick家庭裝雪糕$55　惠康嘉拿蘋果不用$2

第一輪5,000元消費券花光了嗎？還是留作日常開支？各大商店百貨超市均推出不同優惠吸引顧客。以下是百佳、惠康、大昌、759阿信屋的優惠情報，一文看清今期有什麼著數，覻準時機入貨，及留意各公店營業時間作出的調整。



百佳：出前一丁日本版5包$23.4 Movenpick家庭裝雪糕$55

百佳今期優惠有鴻福堂清瘟袪濕茶$15兩支，平均每支$7.5；Movenpick大裝雪糕450-500毫升$55盒；日清出前一丁即食麵日本版5包裝原價單件$30.9，現$46.8兩袋，平均$23.4；唯潔雅珍寶系列3層衞生紙10卷裝隨包送抽取式面紙$59.9兩條，再送4層迷你紙手巾10包裝，優惠期均至4月28日。

按圖看「百佳」今期有什麼優惠貨品？（優惠期至4月28、5月12日）：

+ 31

惠康：嘉拿蘋果$2 北海道3.6牛乳1公升$25

惠康今期優惠有Meadows袋裝嘉拿蘋果1.8磅裝約7-8個$14袋，平均每個不用$2；有機珍寶蘑菇250克、水耕甜椒225克兩件$33，平均每件$16.5；北海道3.6牛乳1公升單盒$32，現$50兩盒平均每盒$25；維記、十字牌各款高鈣低脂、脫脂牛奶飲品946毫升單盒$26，現$40兩盒；益力多5支裝$22兩排，每排$11；Häagen-Dazs各款雪糕批$100/5件，優惠期均至4月28日。

按圖看「惠康」今期有什麼減價貨品？（優惠期至4月28日、5月5日）：

+ 32

759阿信屋：南美白蝦肉$19 無激素穀飼全雞1公斤$38

759阿信屋今期「二件價」優惠有阿信屋冷凍南美白蝦肉180克原價$27.8，現$38兩件；Supreme無激素穀飼全雞1公斤$54.8，二件價$76，優惠期至4月27日；Supreme雞肉腸$13.5，二件價$17.5；意大利Cirio番茄意粉醬420克$17.5，二件價$24，優惠期至4月28日。Seawell冷凍韓國慶南蠔1公斤原價$125，熱賣速銷價$86.9；阿信屋蜂蜜腰果250克原價$49.9，二件價$69。優惠期至5月1日。

按圖看「759阿信屋」今期有什麼減價貨品？（優惠期至4月25-29、5月1日）：

+ 23

大昌：明治煉乳紅豆雪條2盒減$38 原木花菇580克$99

大昌今期優惠有金寶牌原木花菇580克原價$128，現$99；天龍牌紅燒流心、蠔皇溏心一口鮑150克原價$43，現$79.9三罐平均每罐$26.64，優惠期至4月27日。明治煉乳紅豆雪條、抹茶紅豆雪條、栗子紅豆雪糕6支裝原價$107.6兩盒，現$69兩盒；雀巢摩爵曲奇妙趣、海鹽焦糖、雲呢拿朱古力扭紋雪糕批家庭裝原價$57兩盒，現$49兩盒；韓國Melona蜜瓜、士多啤梨、芒果、椰子雪條4條裝原價$80兩盒，現$60兩盒，優惠期至5月31日。

按圖看「大昌食品」今期有什麼優惠貨品？（優惠期至4月27日、5月31日）

+ 8

消費券優惠攻略：

百佳消費券優惠 百佳門市購買$50百佳禮券滿$2,000，送總值$150優惠券（$50優惠券3張） ，優惠至4月28日 惠康消費券優惠 買購物現金券$1000送$50、買$2000送$120，不設最低消費，優惠期至5月31。 大昌消費券優惠 支付寶用戶專享購物滿$138送$15電子優惠券，優惠期至4月30日。 EPS購物滿$230即送$20、$400送$20兩張、$600送$20三張，優惠期至5月4日