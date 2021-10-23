【Gi味俱全】黃淑儀南瓜蒸水蛋7大貼士　軟綿粉糯首選這種南瓜！

蒸水蛋是家常到不得了的菜式，然而它配搭很多，瑤柱、肉碎、帶子等等不在話下，而黃淑儀（Gigi姐）就曾分享南瓜蒸水蛋做法，是否有點意想不到呢？這個組合，加鹽可當一般小菜；加糖就立即可以當甜品食，十分有趣。Gigi姐除了介紹煮法外，還分享了揀南瓜和分辨雞蛋新鮮度的貼士。



黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第二季》中，示範南瓜蒸水蛋的做法，她指已多次示範過蒸水蛋做法，但加上南瓜的話更有益，對腸胃、眼睛都有好處，且適合男女老少。有朋友問，要是蒸水蛋可加南瓜，那麼加冬瓜、西瓜又可以嗎？Gigi姐就指，冬瓜可以，尤其是中間比較軟腍的部分，至於西瓜，想想就知不太可能吧。

Gigi姐示範南瓜蒸水蛋食譜。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

關於蒸水蛋的貼士，如蛋水比例、包保鮮紙蒸、把水換成例湯等等，以往已多次介紹，可參閱相關文章。而今次Gigi姐做南瓜蒸水蛋也有7個貼士，例如是哪個產地的南瓜最綿、蒸水蛋該用哪類碟、如何分辨雞蛋是否新鮮等。

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請按下圖睇南瓜蒸水蛋的材料、步驟和貼士：

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南瓜蒸水蛋，跟一般滑溜的水蛋，口感有丁點不同，吃下去會有南瓜蓉。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

南瓜蒸水蛋食譜



材料：

南瓜200克

蛋4隻

水1.5杯

鹽1茶匙



做法：

1.南瓜切片，蒸15分鐘，待涼後加入半杯水，打成南瓜蓉。

2.蛋液加水和鹽打勻，加入南瓜蓉拌勻。

3.蒸碟放入蒸鍋內，由凍水開始加熱，水滾後將南瓜蛋液倒在碟內，大火蒸2分鐘，熄火後不掀蓋，焗20分鐘。蛋熟可放少許葱，灒熟油即成。



除南瓜外，以下還有兩個《香港01》的蒸水蛋食譜以供參考。

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資料來源：《Gi味俱全第二季》