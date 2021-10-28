雙11優惠廚具｜碎蒜攪肉切割器$100有找　手拉式USB充電式12精選

切蒜、攪肉、切菜粒、搗花生碎，勿再用刀慢剁細切，市面有家用的攪蒜器，手拉式或USB充電的電動式選擇。既是攪蒜器，也喚作攪碎神器、攪肉機、切菜機等，它比菜刀還好用，輕鬆切碎蒜頭、洋蔥、蔬果、肉類及堅果等，輕鬆完成備料，製作調味及嬰兒食品，一機多用，雙手不留氣味。



攪蒜切肉器 雙手免留氣味

小巧、便攜的攪蒜切肉器，以最少的空間完成任務實在理想。手動或手拉式多附省力的手柄，繩口有金屬圈，不會磨爛繩子更耐用，一般來說繩子拉出後迅速回彈，帶動刀片旋轉，秒碎食材。手動式的攪蒜切肉器通常較電動式的便宜。

手動式碎蒜攪肉切割器，多附省力的手柄。（邦佳宜家居品牌店@淘寶）

以下搜羅了12款在內地及香港網購平台可購買的攪蒜切肉器，具手動及電動兩種操作模式，款款慳位兼顏值高，HK$150以下已有各式各樣的選擇。只要將食材先切細，放入容器，擰緊蓋子防濺出，按住機身手拉把手底或按鍵，攪拌、切碎、打爛從此更輕鬆。

手動式：手拉或按壓迅速攪碎食材

內地網購



1.潤域旗艦店@淘寶 ¥11.9、¥21.9

環狀手把，堅韌尼龍繩不易斷。旋風式不鏽鋼三刀片，設底部防滑墊圈。容量500毫升，尺寸：9.5(闊)x9(高)厘米：¥11.9。五刀片設計，容量1000毫升，尺寸︰9.5(闊)x13.5(高)厘米，¥21.9。顏色︰粉紅、粉綠、粉藍。

2.邦佳宜家居品牌店@淘寶 ¥41.48

荷木圓形實木手柄，防蟲結實，圓球設計易握易拉。旋風式不鏽鋼三刀片，設底部防滑墊圈。容量500毫升，尺寸︰12.9(闊)x13.3(高)厘米。顏色︰粉紅、粉綠、海藍、純白。

3.九陽廚具旗艦店@淘寶 ¥59

按壓設計，一按一壓約切割22-24刀。旋風式不鏽鋼三刀片。設底部防滑墊圈。淨重0.3公斤。

按圖了解各款內地網購「手動式攪蒜切肉器」：

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香港網購



1.Lady Avenue LaVe Home@ HKTV mall $30

流線型，拇指凹坑設計方便拉繩。旋風式不鏽鋼雙刀片，加固刀片，可攪碎小冰塊。磁性刀柱自動吸附，卡扣設計防滑落。設底部防滑墊圈。尺寸︰9(闊) x 7(高)厘米。

2.億世家 $59.9

拉手柄，旋風式不鏽鋼三刀片。不可切碎冰塊。設底部防滑墊圈。容量︰400毫升，尺寸：12.3 (闊) x 8.2(高)厘米。

3.張小泉@HKTV mall $78

拉手柄，旋風式不鏽鋼三刀片。設底部防滑墊圈。容量︰500毫升，尺寸︰12.5(闊)X6.5(高)厘米。

按圖了解各款香港網購「手動式攪蒜切肉器」：

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無綫電動式：USB充電續航長時按鍵即碎

如果預算較多，想一按鍵即操作，有USB充電的電動式攪蒜切肉器，單次連續使用時間約30秒。充電2-3小時，一般可攪20-30次，某些款式甚至續航時間更長。多數在自動攪打30秒後會稍事休息，啟動安全操作模式免機件過熱，休息1-2分鐘再按鍵繼續。此外，攪蒜切肉器的杯體通常堅固，設防水機身及底部防滑墊圈，並可拆卸刀片水洗，晾乾後再組裝。提醒遠離高溫，不要在微波爐、焗箱和洗碗機中使用。

無綫電動碎蒜攪肉切割器，充電2-3小時，一般可攪20-30次。（小熊電器官方旗艦店@淘寶）

內地網購



1.美司納旗艦店@淘寶 ¥28.5-¥73

USB充電。磁吸感應開關，安全卡扣。旋風式雙層不鏽鋼四刀片。10秒切碎食物。一機可打蛋攪拌及切碎。設底部防滑墊圈。多種充電方式，充電一次，持久續航，可攪打一個月。容量100毫升、250毫升，功率︰300W。顏色︰翡翠綠、粉紅、優雅灰、酷黑、象牙白。

2.美的炊具旗艦店@淘寶 ¥89

充電2小時，約攪20次，每秒切割60次。磁吸感應開關，安全卡扣。旋風式不鏽鋼雙刀片，設底部防滑墊圈。容量100毫升。尺寸︰9 (闊)x11(高)厘米，功率︰40W。顏色︰深藍、淡綠、象牙白。

3.小熊電器官方旗艦店@淘寶 ¥139

充電3小時，約攪25-30次。旋風式不鏽鋼雙刀片，每分鐘1200-1600轉。磁吸感應開關，安全卡扣。設底部防滑墊圈。收納掛繩。容量150毫升。尺寸︰10.2(闊)x13.3(高)厘米，功率︰40W。

按圖了解各款內地網購「無綫電動式攪蒜切肉器」：

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香港網購



1.河田@HKTV mall $78

USB 充電，旋風式不鏽鋼三刀片，幾秒切碎食物。設底部防滑墊圈。容量100毫升，尺寸︰8.6(闊)x10(高)厘米，功率37W。

2. Green STORE $78

USB 充電。旋風式不鏽鋼三刀片。10秒完成攪拌。30秒左右自動暫停保安全。設底部防滑墊圈。容量250毫升，尺寸︰8.6(闊)x10(高)厘米，功率15W。

3. Codes Cucina蒜蓉切碎器@big big shop $99

USB 充電。通過德國LFGB安全測試。旋風式不鏽鋼三刀片。設底部防滑墊圈。容量100毫升，尺寸︰8.6(闊)x10(高)厘米，功率28W。

按圖了解各款香港網購「無綫電動式攪蒜切肉器」：

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實際機件應用、操作時間、充電時間及功率等相關項目以產品說明書及用家體驗為準。