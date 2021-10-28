九層塔營養｜消炎消疲勞防眼病6大好處　要避免高溫、長時間烹調

九層塔（basil）是羅勒的一種，是一種常見的調味植物，有著濃郁的特殊香氣，在台灣的料理中被普遍用來提味，而且它的味道比西式料理常用的甜羅勒更加濃烈。



它不僅是美食最佳配角，其實也有許多讓人意想不到的健康好處，以下就來了解九層塔可以為身體帶來什麼樣的好處吧！

▼九層塔的6好處（按圖看清👇👇👇）

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1. 預防眼病

九層塔含有豐富的葉黃素、維他命A，葉黃素可以幫助抵抗藍光以及強光對眼睛造成的傷害，而維他命A是構成視網膜上感光細胞的基本營養素，這兩種營養素都有助於眼睛保健，預防眼睛疾病發生。

2. 抗菌消炎

九層塔含有皂素，而皂素屬於「植化素」的一種，是植物的天然免疫系統，具有殺菌、抗發炎的效果，也可以緩解喉嚨痛與咳嗽。另外九層塔中所含的香茅醇等精油類成分，也有抗發炎的能力。因此若被蚊蟲叮咬，將九層塔葉子搗爛或搓揉，敷在叮咬的部位可達到消炎效果。

3. 美容抗老

九層塔含有豐富維他命，像是維他命A、B1、B2、C等，這些維他命對皮膚皆有功效，可以幫助改善皮膚問題，達到美容抗老的效果。

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4. 消除疲勞

九層塔富含維他命B雜，可紓緩疲勞，這是因為維他命B雜是參與身體能量、營養代謝過程的輔酶。因此如果身體缺少了維他命B雜，無法有效地將營養素轉換成能量，就容易感覺虛弱無力和疲勞。

5. 預防癌症

九層塔含有β胡蘿蔔素，它是種強力的抗氧化劑，可以降低多種癌症發生率。而且美國國家癌症研究所更曾將羅勒 ( 九層塔是羅勒的一種 ) 列為有助於預防癌症的植物性食品。

6. 調節自律神經

九層塔的香氣，可以調節自律神經，紓緩焦慮、緊張，幫助鎮靜心神讓身體放鬆。

※小提醒：九層塔應避免高溫與長時間烹調，因為高溫及長時間烹調會使維他命容易被破壞。

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