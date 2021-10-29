意粉食譜｜青醬雞肉蘑菇長通粉清香惹味　自製及保存青醬有秘訣！

意粉醬的種類，最常見都是紅醬、白醬，這些都一一示範過了，今次就分享青醬食譜吧。青醬主要材料是羅勒，今次從打青醬開始說起，教大家炮製一道媲美西餐廳水準的青醬蘑菇雞肉長通粉。



青醬的馥郁香氣很獨特，配雞肉、海鮮等都十分適合，要做到好味的青醬，羅勒、松子仁、巴馬臣芝士、蒜、初榨橄欖油等皆不可少。羅勒先去莖並撕出葉子，若想松子仁更香脆，不妨先用白鑊小火烘烤。接著，把所有材料放進攪拌機打勻即成。青醬就算做多了都不怕，可以留起保存，下次要煮的時候再用。

青醬一次用不完，也可留起下次再用。只要懂得妥善保存，要放上半年都沒難度。

有些人會將青醬分成小份存放於製冰格，當它結冰後，再放入密實袋裡保存，這樣可擺上3個月左右。若你把青醬放在密封瓶或真空袋等等，冷藏後更可放上至少半年，甚至更長時間。

這個長通粉沒有太大難度，製完醬，把其他材料炒勻，最後加醬拌勻即成。上次煮好後，同事都讚口不絕，更說有餐廳的水準，你都試一下吧。不喜歡吃長通粉，把它換成意粉、螺絲粉、貝殼粉等等都可以，只要記得烚意粉時別烚至全熟就好，以免再炒的時候會太軟爛。

青醬蘑菇雞肉長通粉食譜

+ 1

健康小貼士：

青醬的主材料是羅勒，羅勒含豐富的β-胡蘿蔔素，能保護視力、調節骨骼中的造血功能，還能預防貧血及增強免疫力。此外，有指羅勒還可改善支氣管炎、鼻竇炎及氣喘等。

攝影、攝錄：陳嘉杰

剪接：鍾瑞龍

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青醬蘑菇雞肉意粉（炒/Stir-fry）

1-2人分量 1級難度 30分鐘（未計醃肉時間）



材料：

長通粉100克

鹽適量

雞柳4條

蘑菇4個

青醬50克

牛油20克

洋葱1/4個

蒜2瓣

白酒30毫升

雞湯120毫升

巴馬臣芝士（硬）20克

黑椒少許



青醬：

羅勒葉50克

初榨橄欖油50克

巴馬臣芝士20克

蒜2瓣

松子仁20克

鹽少許

黑椒少許



醃料：

鹽1/4茶匙

黑椒少許

酒少許



做法：

1.羅勒用濕布抹淨、去莖留葉，備用；蒜去衣備用。

2.松子仁放白鑊，小火烘烤至金黃色，將它與其他青醬材料放入攪拌機攪勻。

3.蘑菇切片，洋葱、蒜切碎，備用。雞柳洗淨切塊，以醃料醃20分鐘。

4.煲滾一鍋水，加鹽，依包裝指示的8成時間煮長通粉，盛起備用。

5.鑊燒熱下油，中火煎熟雞柳，盛起備用。

6.原鑊爆香洋葱、蒜蓉及拌炒蘑菇至軟身，加入白酒煮至揮發。

7.雞湯下鍋，大火煮滾，加入長通粉煮至收汁，加牛油、鹽、黑椒。

8.雞柳及青醬下鍋炒匀，上碟後可綴以刨碎的巴馬臣芝士、羅勒及松子仁，即成。



不失敗秘訣：

*松子仁用白鑊烘烤，會更香脆。

*長通粉之後會拌炒，所以烚煮時只需按包裝上的時間煮至8成熟就夠。

*多餘的青醬放入真空瓶子冷藏，或放在冰格，可保存半年或以上。

