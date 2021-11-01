雙11優惠廚具｜收納瓶瀝水籃10大廚房好物　別致實用宜蝸居小家庭

淘寶雙11減價優惠即將展開，以下搜羅10款廚房用具，實用性及顏值兼備，慳位設計適合蝸居及小家庭。附設小機關的單提瀝水籃、免細切的攪肉碎蒜器、走輕奢風格的鍋蓋湯鏟托、輕鬆撕拉的保鮮紙切割盒、導熱解凍兼備的防燒板、小巧別致的隔熱手套、設伸縮空間的雜糧零食罐、連油瓶刷的小油壺、可折疊的切菜板洗菜盆及一物多用的瀝水籃，讓下廚更便捷高效，生活更富質感，將鎖事變得更有趣味。



（最低價格每日或有更新）

洗菜盆 瀝水籃 洗菜籃¥17.9起

創意造型，一籃雙層，單手提取，內籃巧轉90度，反應靈敏，瀝水快捷，通風無菌，一物多用，果菜收納，乾淨衛生。PP材質（聚丙烯塑料），尺寸29.9(闊)x11.5(高)厘米，手柄長12厘米，容量2000毫升，重量300克。四色提供︰灰白、粉紅、淺綠、深藍。

洗菜盆/瀝水籃/洗菜籃， ¥17.9起。（摩登主婦旗艦店、喜廚康旗艦店、家麗欣旗艦店等@淘寶）

按圖看瀝水籃詳情︰

碎蒜器 攪肉機 粉碎機 ¥24.9起

搗蒜攪肉、磨粉碎菜、嬰兒輔食，迷你神器，一機多用。荷木圓球實木手柄，防蟲易握。手拉操作，耐用拉沖繩，迅速回彈，秒碎食材。不鏽鋼三刀片，旋風式切，鋒利防銹，可拆清洗。安全鎖扣，防滑墊圈，穩底固定。蓋材ABS（樹脂），碗材PS（聚苯乙烯硬膠塑料），尺寸12.9(闊)x13.3(高)厘米，容量500毫升，重量290.5克。四色提供︰粉紅、粉綠、海藍、純白。

碎蒜器/攪肉機/ 粉碎機，¥24.9起。（邦佳宜家居品牌店、我家優品家居館、淘寶心選等@淘寶）

按圖看碎蒜器/攪肉機詳情︰

鍋蓋架 湯鏟托 鍋鏟架 ¥17.51起

湯勺鍋蓋有位可歸，防水珠湯汁亂滴，凹槽防滑，可拆清洗，防潮防銹，提手設計，方便移動。主體物料鐵藝矽膠，托盤PP材質，尺寸18.8(長)x14(闊) x8.2(高)厘米，重量258克，兩色提供︰金黑、墨綠。

鍋蓋架/湯鏟托/鍋鏟架，¥17.51起。（摩登主婦旗艦店、新居寶旗艦店、福尚家旗艦店等@淘寶）

按圖看鍋蓋架/湯鏟托詳情︰

保鮮紙保鮮膜切割器 ¥20起

不鏽鋼刀片，雙向滑刀，輕鬆撕拉，切割平整，切口易找，免整傷手。背部磁吸，吸附雪櫃，收納簡易。長短款保鮮紙皆可用。PP材質（聚丙烯塑料），尺寸37(長)x6(闊) x5(高)厘米，重量236克。三色提供︰粉紅、淺藍、淺灰。

保鮮紙切割器，¥20起。（譽植旗艦店、摩登主婦生活館等@淘寶）

按圖保鮮紙切割器詳情︰

防燒板 導熱板 解凍板 ¥20.28起

如果剛買的新鍋易燒黑及刮花，煲湯煮汁不慎溢出，導致燃氣泄漏，長年累月爐灶生銹，難以清理污垢。或者解凍食材耗時太耐，細菌悄悄滋生。一板多用的「防燒導熱解凍板」也許成為廚房幫手。

防滑設計，雙面可用。護鍋防刮，鍋底防焦，明火直燒，細火烹飪，導熱均勻，節能減排。凍肉解凍，快速傳熱，快速解凍。鋁材，尺寸24(直徑)x0.4(厚)厘米，重量470克；尺寸28(直徑)x0.6(厚)厘米，重量620克/1公斤，黑色。

防燒板/導熱板/解凍板，¥20.28起。（領奔家居專營店、佰欣芮旗艦店、菲夫人旗艦店等@淘寶）

按圖看防燒板/導熱板/解凍板詳情︰

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鍋蓋帽 隔熱手套¥9.8起

可用於提取任何鍋具熱盤，護手防燙。厚實綿布，手感柔軟。掛繩設計，方便懸掛收納。多款圖案，小巧別致。材質滌棉，數碼印花。尺寸9(高)x10(闊)厘米，掛繩4厘米(高)，重量50克。

鍋蓋帽/隔熱手套，¥9.8起。（態生活館、帝愛外家居專營店、pukatime等@淘寶）

按圖看鍋蓋帽/隔熱手套詳情︰

五穀雜糧分格罐 密封罐 儲物罐 零食罐 ¥17.01起

一格一物，美觀實用。花瓣翻蓋，單格單開，密封防塵，防潮防灰。可拆隔板，伸縮空間。刻度設計，量秤方便。一罐全收，收納整齊。PP材質（聚丙烯塑料），三格儲物，尺寸15.5(高)x12.5(闊)厘米，容量1500毫升，重量199克；四格儲物，尺寸24.5(高)x12.5(闊)厘米，容量2500毫升，重量296克。三色提供︰粉紅、純白、彩色。

五穀雜糧分格罐/密封罐/儲物罐/零食罐 ，¥17.01起。（摩登主婦生活館、亞萊蓮家居旗艦店、昶環力簡專賣店等@淘寶）

按圖看五穀雜糧分格罐/零食罐詳情︰

油瓶刷 小油壺 ¥8.9起

矽膠刷頭，可耐高溫220°C，不會掉毛，方便煎排、燒烤、烘焙及清炒。防塵瓶蓋，回油槽設計，不易漏油。

方便清潔，握感舒適。瓶蓋PP材質（聚丙烯塑料），瓶身鈉鈣玻璃。尺寸14.3(高)x6.3(闊)厘米，容量150毫升。兩色提供︰粉紅、粉藍。

帶刷油瓶/油瓶刷一體/小油壺，¥8.9起。（邦佳宜家居品牌店、卿承家居專營店、香悠悠旗艦店等@淘寶）

按圖的的帶刷油瓶詳盡︰

可折疊切菜板 洗菜盆二合一 ¥28.14起

一板兩用，折疊切菜，攤開洗菜，可晾在洗滌盤上或放在工作桌面使用，慳位靈巧。設排水栓，輕鬆瀝水。防溢設計，免水亂濺。防滑矽膠，耐磨耐用。PP材質（聚丙烯塑料），折疊後尺寸43(長) x 31(闊) x3(厚)厘米，打開後14.5(高)厘米，容量8公升。三色提供︰灰色、粉紅、藍色。

可折疊切菜板/洗菜盆/二合一菜板，¥28.14起。（杏林苑旗艦店、珂玥家居專營店、富響旗艦店等@淘寶）

按圖看可折疊切菜板/洗菜盆詳情︰

洗菜盆 砧板 瀝水籃一物多用 ¥25起

自由伸縮，一物多用，碗碟瀝水，清洗蔬果。可加砧板，方便切菜。掛牆收納，不佔空間。PP材質（聚丙烯塑料），尺寸35(長) x 20(闊) x6(厚)厘米，重量260克/360克（帶砧板）。三色提供︰灰白、粉紅、粉綠。

洗菜盆帶砧板/洗菜盤/瀝水籃， ¥25起。（甜韻居家日用旗艦店、金麟家居專營店等@淘寶）

按圖看洗菜盆帶砧板/洗菜盤/瀝水籃詳情︰