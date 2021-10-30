健康飲食｜注意8種食物鈉含量！減鹽分攝取免高血壓、損腎臟健康

美國食品藥物管理局代理專員Janet Woodcock博士表示，攝取過多的鈉不僅會讓人生病，還會導致高血壓、中風，甚至損害腎臟的健康，呼籲民眾應減少鹽分的攝取。



美國人平均每天攝取3400毫克的鈉，主要來自於包裝食品和調理包。FDA發布了添加於品及調理包的鈉含量新規定，建議食品公司在未來兩年半之內，食品中的鈉含量要減少12%，即使減少的量不多，仍可挽救生命，建議每人每天不應攝取超過2300毫克的鈉，也就是約一茶匙的鹽。減少飲食中鈉含量的攝取時，需要注意以下8種食品的鈉含量：

▼注意8種食物鈉含量（按圖看清👇👇👇）

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1. 麵包：《哈佛健康快報》指出，雖然每片麵包只含有100到200毫克的鈉，但鈉的攝取量還是過多。專家建議，吃早餐時可以把貝果（Bagel）換成燕麥片，會是更健康的選擇；晚餐如果想吃麵包，可以選擇大麥或藜麥等全穀物來代替。

2. 薄餅：這項深受眾人喜愛的意大利美食，不論是餅皮、醬汁和芝士都含有許多鈉，再加上辣腸或其他醃肉等配料，會使鹽份的含量更高。如果想吃薄餅，建議可以自己準備全麥或花椰菜皮、低鈉番茄醬、薄餅醬，自己在家做薄餅，可以選擇新鮮蔬菜作為配料。

3. 冷盤和加工肉類：這些三文治餡料不僅含有高鹽份，還含有作為防腐劑的硝酸鈉。建議少吃意大利臘腸、煙肉、火腿和香腸等加工肉類，從新鮮的烤雞或火雞胸肉中攝取營養。

4. 湯：某些罐裝品牌每份含有將近1000毫克的鈉，其實市面上有許多低鈉湯品可選擇，最理想的狀況是自己煮，以確保健康。

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5. 水果和蔬菜：專家建議應該多多購買新鮮的農產品，不要買包裝好的罐頭蔬菜、水果，如果要購買罐頭蔬菜，請選購低鈉或無鹽產品。

6. 零食：專家建議選購低鹽的零食，如薯條、爆谷、椒鹽脆餅或餅乾等。

7. 芝士：雖然每種芝士的鹽含量不同，但羊奶芝士和藍紋芝士的含量最多，而山羊奶芝士和意大利乳清芝士的含量通常比較少。專家建議，在食物上撒上少許磨碎的芝士即可。

8. 雞蛋和雞蛋捲：1顆雞蛋只有62毫克的鈉，在製作雞蛋料理時往往會加鹽讓食物變得更鹹。例如含有雞蛋和芝士的香腸鬆餅，就有高達830毫克的鈉，為了健康著想，可以自己煮荷包蛋或購買水煮蛋。

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總合整個測試結果，發現有18款的芝士均屬高脂及高鈉！按圖看18款高脂及高鈉芝士排名（由最高鈉至最低鈉排列）：

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