護腸胃｜常吃番茄紅酒橄欖油降中風機率？紅酒蔬菜湯整腸最佳料理

腸胃是吸收營養的器官，因此腸胃的好壞，往往也和一個人全體的健康狀況息息相關。日本內科醫師松生恒夫，最近就在媒體上，分享能夠促進腸胃健康的料理作法。



根據日本媒體《介護ポストセブン》報導，松生恒夫認為，攝取蔬菜的食物纖維，還有發酵食品的鹽麴，就能夠改善腸胃的環境。另外特級冷壓（Extra Virgin）橄欖油也能溫暖腸胃，且富含多酚，有抗氧化功能之外，還可以預防大腸癌和乳癌。

松生指出，曾有研究在法國里昂進行調查，發現經常攝取番茄、紅酒和橄欖油的人，發生心肌梗塞和中風的機率比一般人少百分之30。因此他推薦以可以選用這些食材為主軸，熬製「紅酒蔬菜湯」強化身體健康。

雖然飲用紅酒蔬菜湯可以幫助健康，不過也有其他醫師指出，選用食材時，要盡量挑選無農藥蔬菜，以免不好的東西也跟著營養一起溶進湯裡。調味上則應該避免化學調味料，採用單純的鹽、胡椒等為佳。使用油的品質也最好保持新鮮。而飲用時機雖然大致上都沒問題，但最推薦在早上空腹時喝，如此血糖的上升速率就會減緩。

「紅酒蔬菜湯」食譜如下：

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材料

- 洋蔥 1/4個（50公克）

- 番茄 1/2個（100公克）

- 蘋果 1/4個（60公克）

- 紅蘿蔔 30公克 切成1公分大小

- 南瓜 60公克 切成1.5公分大小

- 橄欖油2小湯匙

- 法式清湯 1又1/4杯

- 紅酒 1/4杯

- 鹽 適量

- 白胡椒 適量

- 鹽麴 1大匙



製作方式

在鍋裡加入橄欖油加熱，將洋蔥炒軟，再加入法式清湯、紅酒和番茄。煮到沸騰後加入南瓜、蘋果和鹽，轉小火蓋蓋子熬煮5分鐘。當南瓜熬煮到軟化後就可關火，加入鹽麴和白胡椒攪拌均勻即完成。

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