胃痛飲食｜營養師分享6大生活重點護胃　謹記細嚼慢嚥避過度油膩

現代人生活壓力大，常容易緊張胃痛，有時吃到某些食物就會胃脹不舒服，出現反胃噁心反應，甚至胃酸倒流。台灣營養師廖欣儀表示，胃痛會影響生活品質及工作表現，也讓身體變差。當消化吸收系統不佳，代謝不良、水腫、肥胖，容易疲勞的症狀也會跟著來。



廖欣儀指出，民眾若不妥善照顧胃部，所有的健康基底都會被打壞，她特別分享6個生活重點，保護胃部健康。

6個生活重點護胃（按圖看清！）

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1. 降低刺激

避免辛辣、油膩、甜食、咖啡或茶類飲料等刺激性食物。

2. 避免過度油膩

烹調方法以蒸、燙、煮為佳，避免油炸及油煎等油膩飲食。

3. 定時定量

實行定時定量的飲食型態，正餐吃七分飽就好，餐與餐中若有飢餓感，可補充一些小點心。平時不要空腹太久也不要吃過飽，減少腸胃壓力，讓腸胃道舒適一點。

4. 細嚼慢嚥

吃飯時要細嚼慢嚥，不要邊吃邊說話，避免吞下太多空氣造成脹氣。胃脹氣時應減少食用易產氣的食物，如氣泡飲料、洋蔥、番薯及豆類等，讓不適症狀得到緩解。

5. 減少壓力

想辦法解除讓生活緊張的因子，否則胃病仍會反覆發生。

6. 遵循醫囑

若經常出現胃痛症狀，不能忽視，必須照醫囑服用胃藥，或尋求醫療治療，如不理會，潰瘍會更加嚴重。

選擇4大類食材，保養胃部

1. 含有黏蛋白的食材

如黑白木耳、菇類、過貓、皇宮菜、川七、秋葵、山藥、山蘇、蓮藕、青木瓜等，因含有豐富的黏蛋白，適量攝取對於保護腸胃黏膜有幫助。

2. 軟質好吸收的蛋白質

容易胃潰瘍者，可多選擇軟質的蛋白質如雞蛋、豆腐、魚等纖維較短的蛋白質，好消化的蛋白質可減少胃的負擔。

3. 抗胃發炎營養素

日本研究指出，富含維他命C、K、葉酸、維他命U的椰菜有保護黏膜的作用，其中維他命U能抑制胃酸分泌，預防黏膜潰爛程度，減少胃潰瘍與十二指腸潰瘍的範圍，適量攝取椰菜、蘆筍、西蘭花等都含有維他命U。

4. 含亞麻油酸好食材

亞麻油酸可以促進傷口修復，也可以抑制胃酸分泌，所以對潰瘍的患者來講有護胃的功能，如苦茶油、亞麻仁油可適當加入菜餚中料理，核桃、杏仁也是含量豐富的好油，每日吃一掌心堅果也能幫助養胃。

按圖看清脆鮮甜炒椰菜貼步驟及貼士👇👇👇

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