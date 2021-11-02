醫醫我不想再病了｜漂白水浸浴緩濕疹比例多少？吃蛋減骨膠原流失

紓緩濕疹痕癢，用1︰1000的稀釋漂白水浸浴能減少細菌滋生。肌膚保持彈滑要補充骨膠原，雪耳卻一直被誤會含骨膠原，事實上雪耳可否養顏活膚？



濕疹症患者一直被皮膚問題困擾，據香港過敏協會統計，每5個人就有1人患有濕疹，不僅是影響外觀，三成患者會受到情緒困擾，感到抑鬱、自卑及焦慮。

中醫稱濕疹為「濕瘡」，主要分為急性濕疹、亞急性濕疹及慢性濕疹三種，濕疹的後期多為慢性濕疹，患者常感到乾燥瘙癢以及出現皮膚增厚的症狀（ig@janicetie）

染上疣的途徑

皮膚病問題包括濕疹、疣、癬等，皮膚科專科醫生陳厚毅在TVB節目《醫醫，我不想再病了》中表示皮膚疣，例如尋常疣、扁平疣皆屬HPV病毒，尋常疣屬HPV1、2；扁平疣屬HPV3，而由性接觸所引致的生殖器官疣為HPV6、11；子宮頸癌為HPV16、18。如果不慎感染了疣的病毒，不用擔心會因此染上子宮頸癌。至於惹上疣的途徑，可能是透過受污染了的公用品而引起，例如赤腳接觸地板、扶手、門把手、升降機按鈕或瑜伽墊。

擁有慢性濕疹問題的多為兒童。（示意圖片／資料圖片）

漂白水有效紓緩濕疹

至於，最令人困擾的濕疹，坊間有偏方指用在浸浴時加少量漂白水、蜜糖或白醋，可以紓緩痕癢，陳醫生指稀釋的漂白水，漂白水︰水的比例為1︰1000，用於浸浴可以紓緩濕疹痕癢，據美國皮膚協會指引，嚴重濕疹患者，使用漂白水浸浴能減少細菌滋生，改善濕疹。應盡量減少撓癢，因為愈抓會愈糟，當急性濕疹轉為慢性濕疹，會增加治療的難度。勤加保濕皮膚塗抹潤膚膏比塗類固醇更有用，在濕疹位置上薄塗潤膚膏數次，若仍然十分痕癢，才考慮改用抗生素藥膏。

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木瓜胡蘿蔔助骨膠原合成

日常保養肌膚方面，須注意清潔及保濕，吃有益皮膚的食物有助為皮膚補充骨膠原，有助令肌膚保持彈滑，舉例說木瓜含有豐富的維他命C，可助骨膠原合成；胡蘿蔔素可調節表皮及角質層代謝。

木瓜含有豐富的維他命C，可助骨膠原合成。（《醫醫，我不想再病了》影片截圖）

雪耳防肌膚水分流失

註冊營養師梁嘉文表示雪耳屬於真菌類，並沒有骨膠原成分，但含有水溶性纖維及銀耳多醣體，可防止皮膚水分流失，減少乾紋。而雞蛋、洋蔥及蒜頭含硫質（Sulfur）更可有助減慢骨膠原流失。不過，濕疹患者應避免吃辛辣、刺激及生熱之物，免令濕疹發癢。

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以下7項食物，患有濕疹問題的患者應要避免，請按圖了解︰