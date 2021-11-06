健康飲食｜水腫因吃太鹹？營養師揭消水腫3飲食餐後吃車厘茄有效

有沒有一種經驗，前一天吃得太猖狂，起床直接胖2公斤，照鏡子怎麼腫的像豬一樣，代表你有可能水腫了。台灣營養師高敏敏公開「消水腫3飲食」，教你輕鬆遠離水腫、不虛胖。



為何吃太鹹會水腫？

高敏敏表示，飲食重口味、重鹹，或是吃太多加工食品，因為鈉攝取過量，導致細胞的滲透壓平衡失常，進而使水分滯留體內，就會形成水腫。

高敏敏提醒，日常飲食要避免加工食品、油炸重鹹、即食麵、乾拌麵、罐頭、沾醬料食物，因為鈉含量都很高，也是造成水腫的主因。

▼3大消水腫飲食（按圖看清👇👇👇）

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如何將多餘的水分及鈉排出？高敏敏建議，可以攝取幫助利尿及高鉀的食物，做到「留鉀排鈉」；如果吃大餐時，搭配3大消水腫飲食，就有機會預防水腫。

具利尿成分飲品

咖啡：咖啡因能幫助加速人體水分代謝、促進腸道蠕動。

綠茶：綠茶中也含有咖啡因，可以利尿、消水腫之外，其中的兒茶素也能刺激新陳代謝。黑豆水：黑豆中含有豐富的鉀，可以幫助排鈉。

粟米鬚水：粟米剝下來的粟米鬚不要丟掉，可以拿來煮成粟米鬚水，豐富的鉀離子排掉身體過多的鈉，對於利尿、消水腫很棒。

紅豆水：以無糖紅豆水為主，若是自己煮，記得不要將豆子煮破，避免過多澱粉釋出。



極高鉀蔬菜

波菜：除了鉀之外，也含有鐵質。

金針菇：金針菇高鉀、低鈉，建議平時就可以適時補充。

白莧菜：豐富的礦物質幫助促進代謝。

芽菜：鉀豐富之外，也富含維他命。

番薯葉：幫助利尿、消腫之外，也能保持腸道正常運轉。



高鉀水果

奇異果：除了鉀之外，也富含維他命C及奇異果酵素，能夠幫助消化。

香蕉：高鉀之外，還含有豐富的膳食纖維及果膠，能幫助腸胃蠕動順暢。

哈密瓜：可以排除身體多餘水分。

車厘茄（又稱聖女番茄）：排出多餘的鈉、減少水分滯留，也含有豐富維他命C，一次建議15~20顆即可。

士多啤梨：改善水腫之外，也能調節血壓，一次8~10顆即可；如果是高血糖或容易易結石體質的人要節制。



2種人不適合「留鉀排鈉」

高敏敏補充，雖然鉀可以幫助排出過多的鈉，逐漸改善水腫的情形；但如果是腎臟病患者或需要限鉀者，就不建議使用「留鉀排鈉」方式，以免造成腎臟負擔，建議多運動，也可以讓多餘的水分，更容易排出。

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