麵包迷思｜吃麵包比吃白飯易致肥？日本營養師揭兩種主食營養差別

坊間常有「麵包熱量比飯高」的說法，並且認為比起米飯，吃麵包是相對不健康的選擇。日本營養師最近就分析，究竟這兩種主食的差別在哪。



日本營養師平井千里近日在媒體《All About》撰文，表示一般煮飯時，煮的就只有「米」而已。可是在製作麵包時，除了小麥粉之外，還會加入酵母、食鹽、砂糖、牛油等等材料，自然增加了麵包所含的熱量。即使是最普通的貝果或法國麵包，通常還是包含了小麥、食鹽跟酵母。

▼麵包和白飯兩種主食的差別（按圖看清👇👇👇）

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不過，這樣並不代表麵包就不健康。例如在一般的醫院裡面，給病人供餐時，還是會給他們麵包食用，證明了吃一點麵包不會造成什麼大問題。而會吃出毛病，通常都是攝取過量造成的。

然而要注意的，是市售各種不同口味的麵包。像是紅豆麵包、朱古力麵包、菠蘿麵包等等，常常為了提升口感，加入過量的糖或其他調味料，就容易影響身體健康。不過，如果是簡單搭配蔬菜、蛋和肉品的麵包，吃起來自然相對負擔較小。

另外，由於米飯水分含量高於麵包，因此坊間有著「吃飯比吃麵包更能解肥」的說法，後來甚至變形為「吃麵包容易胖」之說，但其實純屬誤會。重點還是在食鹽等添加物的含量需要多加留意，別攝取過量造成身體負擔，才是健康的飲食方法。

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