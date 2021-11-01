香蕉好處｜降血糖助抗癌梅花點蕉3大好處　日本醫生教4食法增營養

香蕉可通便、纖維多都是眾所周知的好處，事實上香蕉的益處不止這些，不同食法及食用時間更有助身體攝取不同的營養。此外，每個熟成階段的香蕉營養不盡相同，以全熟帶啡點的香蕉為例便有助抗癌、降血糖之效。



早餐吃香蕉有助降血壓

開電視的日本醫學節目《健康原因講多D》早前邀請了各科醫生探討香蕉的另類好處，指它是健康長壽人士在早餐經常吃的第一位生果。早餐吃香蕉除了有助通便外，原來也可以降血壓。東京女子醫科大學主任教授市原淳弘在節目中，提及香蕉內含的鉀可改善高血壓症狀，在早餐吃香蕉則大大提升降血壓之效。早上心臟的跳動變得比較活躍，亦是交感神經開始工作之時，所以早上亦是一天中血壓較易上升的時間。因此，早上吃香蕉最有助降血壓。

早上吃香蕉是最有助降血壓之效。（Pexels@Karolina Grabowska）

香蕉4食法 加熱增加更多營養？

香蕉屬少數的生果不論加熱、急凍或是乾燥都一樣可口，然而美味的背後也藴藏不同的營養和功效。節目組邀請東京大學醫學部附屬病院兒料醫生伊藤明子講解各種香蕉加工法的好處，部分方法更可大大提升香蕉內某種營養素，大家可根據自己的需要自行選擇，如想攝取多點鉀質應選擇香蕉乾。

請按圖看香蕉4食法及各營養、好處：

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全熟香蕉助降血糖、助抗癌？

香蕉屬「更年性水果」，即是收成過後仍然會繼續熟成，而香蕉從未熟到全熟，可以分成3大階段，分別為未熟或半青半黃、四分之三至全黃及帶啡點的全熟香蕉，每個階段的營養亦不相同。

香蕉從未熟到全熟，可以分成3大階段，每個階段的營養亦不相同。（VCG）

伊藤醫生指全熟香蕉表面出現的啡點名為「糖斑」，當香蕉出現糖斑後不只甜度會增加，內含的糖分會因此而改變，同時酵素亦會增加，分別有助降血糖、抗癌及預防認知障礙症。糖斑的出現更同酵素的分量成正比，即香蕉愈多糖斑所含的酵素愈多。

請按圖看進食全熟香蕉好處：

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香蕉果肉變黑不能食用

全熟香蕉與熟到腐爛的香蕉兩者外皮都是充滿糖斑，如何分辨那一根可食用呢？伊藤醫生指大約大半隻香蕉的四周出現了黑色一點點糖斑，代表香蕉已擁有最多酵素；若然香蕉的果肉出現黑色，代表香蕉已經過熟，不建議食用。

大半隻香蕉的四周出現了黑色一點點糖斑，代表香蕉已擁有最多酵素。（《健康原因講多D》影片截圖）

香蕉果肉出現黑色，代表香蕉已經過熟，不建議食用。（《健康原因講多D》影片截圖）

資料來源：《健康原因講多D》