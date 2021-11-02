【飲食熱話】網民最愛粥類排行榜　艇仔粥不上榜皮蛋瘦肉粥輸俾……

早前網民先後開Post討論茶餐廳必吃碟頭飯和炒飯，但隨着天氣慢慢轉涼，似乎是粥品上場的時候，冬天來碗暖笠笠的粥就最好不過。一般粥店除了瑤柱白粥外，比較多人會吃的就是荔灣艇仔粥、及第粥、皮蛋瘦肉粥等等。網友開新Post列出心目中的頭10位粥品，不過逾半數都得不到其他人認同，大家各自揀出自己心水後，大熱的皮蛋瘦肉粥竟然只得第3！



氣溫逐漸下降，不知道會否增加了你食粥的意欲呢？日前有網民開Post討論「天氣轉涼十大粥排行榜」，該名Post主心中的排名詳列如下：

第10位：艇仔粥

第9位：豬紅粥

第8位：肉丸粥

第7位：雞粥

第6位：皮蛋瘦肉粥

第5位：豬骨粥

第4位：及第粥

第3位：豬膶粥

第2位：滑牛肉粥

第1.5位：蟹粥

第1名：魚腩粥

碎牛粥蠔仔粥榜上無名 網民感不值

由於上述只是發文者自己的排名，不少網友回應表示不敢苟同，例如：碎牛粥、蠔仔粥、柴魚花生豬骨粥等冇上榜，艇仔粥和皮蛋粥排名過低、滑牛粥又排名過高等，而榜上的6款粥類，皆是負評遠超於正評。另外，樓主表示自己雖然愛蟹粥，但食蟹粥要剝殼，又濕又熱，吃起來很不方便，所以他指：「呢個X樣粥以後都唔會上到第一名！」因此，他將蟹粥排在魚腩粥與滑牛肉之間（他指是0.5名，後遭網友更正應是1.5名。）

網民不理解為何蠔仔粥沒有上榜。（資料圖片）

網民又指，既然滑牛粥都上榜，沒理由沒有碎牛粥，又大讚混入了炸米粉的碎牛粥很美味。（Instagram：tinyfooddiary）

魚腩粥獲評「永遠的冠軍」被指過譽？

被他評為第1位的魚腩粥，原因是「無需排名，因為佢係永遠嘅冠軍，其他只係陪襯。」但對他人來說似乎完全冇公信力，共804人負評，評價不外乎是：「Overrated. （過譽）」亦有人指：「一定要生滾魚腩先得，普通魚腩只係樓主呢啲魚腩先食。」「留返俾地盤佬食。」等，僅得少數人附和，並說：「老一輩教落，脆鯇魚烚一烚，加埋生滾粥，真係好舒服。」

「地盤工友愛蒸魚」是近來的網上熱話，然而網友認為魚腩粥絕對不值榜首，群起負評，指樓主「唔識食」。（Instagram：phatboy.hwy）

依筆者觀察，縱使艇仔粥負評多於正評，但主因應該是排名太低，網民反而感不值，有人就說：「艇仔排第十，唔使睇落去。」畢竟在大部分人心目中，艇仔粥的地位沒理由比豬紅粥、豬膶粥低。

艇仔粥材料多，有碎牛、豬皮、魷魚等等，連小朋友都喜歡，理應在較高的位置。（資料圖片／吳嘉俊攝）

4大人氣粥品 皮蛋瘦肉粥僅第3

既然網友不滿原本的提名，到底網友們最愛哪些粥？綜合正負評後，記者就列出頭4名。（按圖了解）

第4位：蟹粥

儘管吃蟹粥要剝殼、又隨時在一啖粥裡面吃到碎殼，但沒想到它的排名揮低豬骨粥、肉丸粥甚至艇仔粥呢。撇開去澳門必食的水蟹粥，就算是廣東生滾蟹粥也是很受歡迎，始終那海鮮的鮮味，是其他粥及不上的。另外，也有網民分享自己喜愛的日式食法：「日本食完蟹火鍋之後，用日本米雜炊。」

蟹粥吃起來雖然麻煩，但也頗受網民歡迎。（Instagram：f.o.v_）

第3位：皮蛋瘦肉粥

有「下火」之稱的皮蛋瘦肉粥躋身三甲絕對不意外，因為當大家見到原Post主將它放在第6位時，已經相當激動說：「皮蛋瘦係1，樓主可以自盡。」「皮蛋瘦第六，依個榜就摺埋先。」「X你邊度鄉下呀？皮蛋瘦肉粥起碼頭三啦！」足見大家對皮蛋瘦肉粥的喜愛。

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第2位：雞粥

樓主原來將它放在第7位，對這個粥的評價是：「食雞粥好似飲熱湯咁，好溫暖好Chill。如果鬼佬係對住夕陽飲咖啡，我哋應該喺海邊食雞粥。」整個畫面相當浪漫和詩情畫意，網民就覺得雞粥值得更前的名次，假若加了鮑魚的話，就更是錦上添花。不過，有網民卻坦言對於雞粥如此受歡迎感到意外，理由跟蟹粥差不多，要是嫌蟹粥多蟹殼的話，雞粥的碎骨也是同理。

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第1位：及第粥

及第粥又名「狀元及第粥」，關於它的起源有幾個講法，有指是與考狀元「三元及第」有關，又有指是因為它的主材料是豬心、豬膶和豬粉腸等「豬雜」，原本叫作「雜底粥」，後來美化為「及第粥」。樓主就指出，及第粥是「將一堆冇價值嘅食材，重新組合包裝令人比錢買。」