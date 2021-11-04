迷你電飯煲｜10款精選最平$358慳位全能　附消委會評測樂信煮得快

迷你電飯煲的操作跟傳統電飯煲相同，將米、水放入內鍋，按掣煮飯，內鍋有防黏塗層，尺寸小巧，節省空間，適合蝸居族及小廚房家庭，可應付1-4人的飯量，不只煮飯，也可煮粥、煮湯、焗蛋糕，甚至有些設計具備慢煮功能可燜煮肉類，還有保溫功能可溫熱飯餸之外，做乳酪、豆腐花、溫泉蛋也能輕鬆完成。以下搜羅10款迷你電飯煲，悉數在$900以內。另外，消委會早前亦曾測試6款迷你電飯煲，表現良好，並提醒大家使用迷你電飯煲時的注意事項。



迷你電飯煲鍋下有發熱板，釋放的熱能將水煮滾，並在煮飯的過程中保持沸騰的狀態。內鍋底部有溫度感應器，當鍋內水分完全被吸收或蒸發，溫度會上升，當到達預設溫度，代表飯已煮熟，電飯煲會進入保溫狀態。操作簡單，小巧方便。

迷你電飯煲內膽多具備防黏塗層，設煮燉及保溫功能，內附時間預設，可自動計時烹調。（approhk 圖片）

24小時預約煮飯 上下感溫可拆蓋清潔

Mi小米米家迷你電飯煲，上下感溫，可一次煮飯、粥6碗，6吋蛋糕，24小時預約煮飯或保溫，煮早餐不用早起，加班晚回家，到家即有飯吃。煮宵夜容量1.6公升，1.7毫米厚不黏內膽。可拆除式上蓋，方便清潔。尺寸21x18x23.9厘米（闊x高x深），淨重2.89公斤，僅限白色。

Mi小米米家迷你電飯煲DFB201CM $358起。

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乳酪鹽麴溫泉蛋輕鬆製 低溫煮食設4種溫度

Vitantonio迷你電飯煲專為一人分量而設，最多煮到1.5杯米，700毫升乳酪。低溫煮食模式涵蓋40、50、60、70°C，輕鬆製作乳酪、鹽麴、溫泉蛋等，配備保溫功能。可拆除式上蓋，方便清潔。尺寸17x20x17厘米（闊x高x深），淨重1.3公斤，粉紅、粉藍、白三色。

Vitantonio迷你電飯煲VRC-1A-BA $479起。

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馬卡龍色系最叫人心動 顏值高香芋紫最搶手

Jenniferoom迷你電飯煲的少女色系最令人心動，一次最多可煮3人飯量，設蒸、燜及保溫功能，煮飯時間約25分鐘，設12小時保溫。煲蓋開啟時有緩衝設計，內鍋材質使用Xylan防腐不黏塗層，尺寸小巧15.5 x17.5 x17.8厘米（闊x高x深），非常慳位，帶去露營也可。8款顏色分別是雲雪白、奶油白、珊瑚橘、檸檬黃、櫻花粉、香芋紫、薄荷綠、活力橙。

Jenniferoom馬卡龍色迷你電飯煲 $588。

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天幕玻璃蓋一目了然 易洗易拆最多4人分量

BRUNO迷你電飯煲能煮飯、煮湯、煲粥及焗蛋糕，飯、粥最多供4人分量，玻璃蓋一目了然，顏值高，易洗易拆。尺寸18.6x20.1x16.2厘米（闊x高x深），容量1.2公升，淨重1.4公斤，僅限白色。

BRUNO 迷你電飯煲BZKD01 $598起。

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天然礦石麥飯石內膽 堅固耐用飯更甘香

德國寶麥飯石迷你電飯煲容量有0.8公升，內鍋直徑9.5厘米，適合1至2人家庭，煮飯時間約25分鐘，內鍋採用堅固、耐用的天然礦石「麥飯石」不黏塗層，令煮好的米飯更甘香。煮飯、煮粥、蒸和燉皆可，並可自選和預約烹調時間。尺寸18.5x22.5 x16.1厘米（闊x高x深），淨重1.6公斤，僅限白色。

德國寶麥飯石迷你電飯煲 SRC-204 $720起。

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雙層構造鋁質鍋 遠紅外線傳熱均勻

récolte 迷你電飯煲採用兩層構造，保溫及存熱效能高，鋁質飯鍋傳熱佳，鍋內層陶瓷塗層具遠紅外線功能，煮一碗飯分量也能均勻傳熱，設有輕觸式面板，方便易用。設低溫料理功能，65°C低溫慢煮鎖住肉汁，並有發酵功能，做乳酪、烘蛋糕及麵包。尺寸22.5x21 x20.4厘米（闊x高x深），淨重1.3公斤，紅、黑、白三色。

récolte RCR-1(R) 迷你電飯煲 $866。

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消委會迷你電飯煲評測 樂信牌Deer煮飯少於17分鐘

消委會曾測試市面上6款迷你電飯煲，售價介乎$169-$368，樂信牌Rasonic 及Deer的煮飯速度最快，少於17分鐘。Deer同時最省電，而山崎Sanki的耗電量相對較高。所有樣本的內鍋塗層均通過測試沒有剝落。

迷你電飯煲需配合原廠的內鍋使用，不可使用其他煮食器皿。內鍋放入電飯煲前，要確保發熱板上沒有水、乾飯粒或其他雜物積存，避免內鍋與發熱板接觸不良，導致傳熱的效果不佳。依說明書的指示操作，不應超出分量指引，放入過多食物烹調。同時，煲內必須預留足夠的空間容納蒸氣，防止食物噴濺。切勿將手或臉靠近蒸氣排氣孔；煮飯完成後，煲內有大量蒸氣，不宜立即開蓋以免燙傷。

按圖看消委會的迷你電飯煲評測︰

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仍然未有心水？以下提供更多迷你電飯煲選擇，價錢由$188起（價格由低至高排列）︰

參考資料︰消委會《選擇》474期