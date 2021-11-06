芹菜營養｜抗發炎、解腹脹、預防潰瘍　細數6大驚人健康好處

芹菜（Celery）常被作為佐料使用，但它其實有許多令人意想不到的驚人好處！芹菜不只鈣、鉀離子含量豐富還有許多營養素，適度食用有利降血壓、保護心血管、強健骨骼，因此也有「廚房藥物」之稱，在古代亦稱為「藥芹」。



而且芹菜中獨特的芹菜素（Apigenin）成分，這是一種存在於芹菜中的植化素，有助於消除體內自由基，降低發炎反應。以下就來了解芹菜的6個驚人好處吧！

▼芹菜6大好處（按圖看清👇👇👇）

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1. 抗發炎

芹菜含有抗氧化劑和多醣，這些物質都可以起到消炎作用，尤其是類黃酮和多酚類抗氧化劑。有研究表示，這些物質可以抵抗自由基的損傷，從而支持身體的整體健康，尤其是隨著年齡增長的人。

2. 解腹脹

芹菜因為含有多酚，而且水分、纖維含量高，有助於改善消化系統，並減輕腹脹及水腫現象。

3. 預防潰瘍

芹菜由於含有一種特殊類型的乙醇萃取物可用於保護消化道內壁，預防潰瘍在胃或小腸中形成。但要注意的是，如果已有潰瘍狀況者，要盡量避免食用，因為纖維含量較高，會造成腸胃的負擔。

按圖有炒芹菜的更好方法，更能保留營養︰

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4. 可能有保護肝臟功效

在一項研究中，當給大鼠餵芹菜（以及菊苣和大麥）時，大鼠的肝臟內危險脂肪堆積量減少，肝酶功能和血脂水平也得到改善。研究人員發現，在這項特殊研究中，給予大鼠的芹菜，菊苣和大麥愈多，它們的肝臟健康就愈好。

雖然在西醫方面還無法證明在人體上，有明確的護肝的作用，但在中醫的角度來看，芹菜可平肝安神、有助於肝氣循環代謝，增強肝臟的解毒能力。

5. 預防尿路感染

芹菜有助於減少尿酸並刺激尿液的產生，因此對於抵抗消化道和生殖器官內的細菌感染是有益的，因此可以預防尿路感染。

6. 降膽固醇

芹菜含有丁基苯酞（3-正丁基苯酞或NBP）的化合物，是芹菜油中的化學成分之一，據報導指出有降脂作用。除此之外，芹菜豐富的膳食纖維，可以減少膽固醇的吸收量。而且，含有的兩種成分「芹菜素」及「香豆素」，都具有抑制血小板的凝集和阻止血栓生成的功效，可以保持血管的暢通，預防血管阻塞。

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