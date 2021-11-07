開心果營養｜明目護眼、護膚抗老6大益處　每天最多吃多少粒？

開心果其實叫做阿月渾子（Pistachios），它是一種常見乾果，因為硬殼裂開的樣子就像如笑容一樣，一開始被稱作開口笑，後來被口語化叫做開心果。



它的營養豐富，在台灣更是農曆新年少不了的零食。以下就來介紹開心果的6大營養好處，讓你吃了不僅心情好，身體也變好。

▼開心果6大好處（按圖看清👇👇👇）

+ 5

1. 降低血脂

含有植物固醇，有助於降低血脂，因此可以預防動脈硬化，有利降低心血管疾病的風險。

2. 明目護眼

富含葉黃素與玉米黃素，可預防眼睛病變，如：白內障、黃斑部病變，對保護視網膜也有很好的幫助。

3. 通腸潤便

含豐富的好油脂，適度攝取好的油脂有助於潤滑腸道，幫助排便、排毒，還可以促進其他養分的吸收。

4. 護膚抗老

含有的維他命E具有強大的抗氧化性，能有效增強皮膚的抵抗力，能夠更好地抵禦破壞皮膚細胞活力「自由基」的傷害。

5. 強化免疫力

開心果及其他堅果類，都含有多種微量營養素，如維他命B6、葉酸、維他命E、鎂、鋅、硒等。這些營養素讓身體具有抗發炎、強化免疫力的功效。

6. 平衡神經系統

含有的鎂有「細胞活動的守門人」的稱號，它可以維持神經傳導，幫助穩定神經細胞及情緒。因此也可預防焦慮、緊張、失眠等疾病。

※小提醒：任何食物過量都會造成身體負擔，一天25公克的堅果（約等於開心果30顆），是最適當的攝取量。

相關食譜：【中式糖水食譜】開心果花生糊30分鐘搞掂 多做一步香味倍添

開心果花生糊食譜

延伸閱讀：

痘痘長哪裡，就用飲食來調理

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」