雙11優惠廚具｜廚房調味架抽屜分隔盒6推介　自由伸縮衞生省空間

淘寶雙11減價優惠將至，以下搜羅好用及美觀的廚房用具，實用性及顏值兼備，使廚房井然有序，將油、鹽、醬、醋整齊收納在調味料架內，這樣也有助延長調味品的保質期。別忘了將刀、叉、筷子收於抽屜分隔盒，從此不再像仙女散花般毫無條理。收納企理能讓下廚更高效便捷，廚房更整齊漂亮兼乾淨衛生。



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廚房調味料架衛生實用 延長調味品保質期免日曬受潮

廚房工作桌上油、鹽、醬、醋任意放，看來雜亂無章，不止有礙觀瞻，衛生也成問題。調味品應放在乾燥及乾淨的地方，免受潮也免日曬，如此一來可延長調味品的保質期。調料置物架尤如「神架」，將油鹽醬醋整齊收納，更能充分利用檯面的轉角位，善用空間。

廚房調料品置物架，檯面轉角位可用，油鹽醬醋整齊收納。（BSD旗艦店/傲力威旗艦店 淘寶圖片）

轉角位零死角收納 ¥38起



調味料架可以收納整齊調味料，這適用於轉角位置。無需鑽牆，平放穩固，承重強大。雙層或三層分隔，設廚刀擺位及防掉護欄。不銹鋼材質，高溫烤漆，不易生銹。

按圖看適用於轉角位的調味料架詳情︰

旋轉式收納 ¥45起



旋轉式收納的調味料架，同樣適用於轉角位。無需鑽牆安裝，放置穩固。單層、雙層或三層分隔，自由調整高度，方形圓形俱備。尺寸實用，收納強大。烤漆碳鋼材質，不易生銹及不易變形。

按圖看架詳情︰

一拉即用無需鑽牆 ¥98起



墨綠色，走輕奢風的調味料架，收納整齊，衛生乾淨。同樣無需鑽牆，一拉即用，平放穩固。雙層或三層分隔，一目了然。金屬材質，多層噴漆，不易生銹。透氣設計，保持乾燥。

按圖看一拉即用的調味料架詳情︰

抽屜分隔盒靈巧伸縮 刀叉筷子羹井井有條

安頓好調味料之後，別忘記大大小小的餐具和廚具，刀、叉、筷子、匙羹、湯勺、意粉勺等，雖然鎖碎卻是不可或缺的家中「成員」。如果懶理收納，任它們散落於抽屜內，不僅費時難找，亂七八糟也影響衛生。不妨考慮一下抽屜分隔盒，將餐具規劃好，井然有序放置在分隔盒中，分隔盒的尺寸也可按用家需要而隨意伸縮，非常靈巧。

（優勤家居旗艦店/格麥廚房收納品牌店/cooktime酷太旗艦店 淘寶圖片）

楠竹材質原木色系 ¥33起



楠竹、密度板材質，入筍鑲嵌，可拉伸順滑。多種尺寸，三種顏色，分類收納，節省空間。

按圖看詳情︰

+ 1

鋁合金餐具分格收納盒 ¥40.5起



材質鋁合金，可免生銹，耐刮耐磨，清洗方便。5種尺寸，自由設計。上下疊放，利用空間，分類收納。底設防滑，穩固不晃。

按圖看餐具分格收納盒詳情︰

+ 5

白色收納盒最易襯 ¥53起



材質聚丙烯、熱塑性橡膠，耐刮耐磨，清洗方便。伸縮設計，自由組合，伸縮前尺寸︰33x40x5.1厘米（長x闊x高）、伸縮後尺寸︰59.9x40x5.4厘米（長x闊x高），廚櫃抽屜，分類收納。防滑墊腳，平穩放置。

按圖看分格收納盒詳情︰

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消委會曾測試市面37款常用乾香料，發現有9種含黃曲霉毒素或赭曲霉毒素A，食用安全成疑。平日我們用香料，如胡椒粉、咖喱粉、薑黃粉及五香粉等，其實開封後能放多久？香料要求乾燥，正確的保存方法可延長香料壽命，要避免香料變質又變味，切記別犯3宗罪！



請按圖了解放置及使用香料時的須知︰