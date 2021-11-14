四季豆營養｜雙重好纖維有利排便腸道健康　加蛋白質助維他命吸收

四季豆屬它含有水溶性與非水溶性的纖維，對於排便順暢很有幫助。
需注意的是，四季豆裡有植物細胞凝集素，若沒有煮熟就吃，可能會產生噁心、頭痛、頭暈、腹瀉…等中毒現象，建議確實煮熟後再吃。
▼四季豆營養（按圖看清👇👇👇）
加蛋白質利於維他命吸收
四季豆含有鉀、鈣、鎂、鐵、鋅，以及維他命C、A和B雜，是營養素豐富且平均的蔬菜。四季豆裡的菸鹼素和動物性蛋白質搭配時，能提升肌膚的膠原蛋白，讓皮膚更Ｑ彈。四季豆炒肉絲，四季豆炒豆乾都是簡單又好吃的家常料理。
按圖了解8種常見的青豆如何分辨？
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【本文獲「李婉萍的營養天地」授權轉載。】