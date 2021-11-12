入廚貼士｜蒸番薯香甜必勝5秘技　點擺放水溫幾度蒸番薯最甜？

蒸番薯看似平平無奇，而且過程簡單，不過若然想蒸出來的番薯香甜軟糯也有不少學問。單單是蒸番薯時的擺法原來也會影響其味道及口感，以下跟大家談談蒸番薯的好味秘訣，好好吸收番薯營養的同時亦讓口腹享受番薯的美味。

攝影：余曉彤



以往分享過利用電飯煲無水「蒸」番薯的方法，免去睇火的不便，當然亦有人獨愛隔水蒸番薯，時間較快之餘，且能看硬邦邦的番薯轉化成粉糯香甜的營養小食，也是治癒的一種方法。隔水蒸番薯的步驟非常簡單，即使是不太懂煮食的人也會知道，但番薯變好味的小技巧便未必人人知道，例如軟糯超甜的番薯是要打直蒸！

蒸番薯香甜有5個必勝秘技！

番薯品種眾多，因應不同品種的番薯，其味道、香氣及濕度亦有異。對於選擇蒸番薯的品種，記者對日本產的情有獨鍾，皆因其甜度比一般番薯高，利用蒸煮的方法更能帶出其天然香甜味，出來的效果超香甜。

請按圖看打直蒸番薯步驟、貼士及口感軟糯綿密的原因：

+ 11

挑選香甜番薯看外型！

蒸番薯不但要靠小技巧，番薯自身的甜度亦是成功的關鍵！揀番薯除了要避開大隻的尺寸之外，原來形狀也會反映番薯的甜度。日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》邀請了千葉大學園藝學部講師山川理博士教觀眾目測揀選甜番薯。

購買番薯時，你會選擇形狀細長的抑或是圓轆轆、肥大的番薯？（日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》截圖）

【揀蔬菜貼士】日本專家2招揀香甜番薯 圓胖或細長的更甜更綿？

請按圖看挑選香甜番薯的方法︰