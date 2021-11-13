入廚貼士｜4秒剝蝦殼只需掌握一個位置　免剪刀乾淨利落蝦肉完整

剝蝦殼，對大部分人來說是一件苦事，往往一道蝦的菜式當然不只有一隻蝦，剝起來自然覺得麻煩。不過日本一位海洋科學教授則基於蝦的身體結構，教授了4秒剝蝦殼的秘技，外殼跟蝦肉一拉便分離，超容易！



製作蝦料理時，不外乎選擇將蝦原隻烹煮或是去殼成為蝦球，可是剝蝦殼的步驟最令人懊惱，新手或會在去殼的過程將蝦肉變得岩岩巉巉，不完整，或需花上不少時間才將所有蝦殼去掉。然而，日本東京海洋大學海洋科學部今田千秋教授曾在節目中教授4秒剝蝦殼的方法，蝦殼及蝦肉完整無缺，留下來的蝦頭蝦殼更可以用作熬蝦湯之用。

剝蝦殼時最怕遇到剝到一岩一巉，蝦肉不完整。（節目截圖）

請按圖看4秒剝蝦殼步驟：

+ 6

急凍蝦正確解凍法

蝦當然選擇愈新鮮的愈鮮甜，怕麻煩的可以選擇用急凍蝦取締，冷凍過的鮮蝦在烹調前要解凍是必然的步驟，然而解凍方法不妥當，會大大影響蝦的口感。錯誤的解凍方法，不止可引致蝦肉變霉、軟爛，更可能導致細菌滋生，引起食用安全疑慮。

入廚貼士｜急凍蝦在雪櫃解凍超錯！正確解凍法只得1個....

請按圖看急凍蝦正確解凍法：