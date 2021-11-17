易潔鑊保養｜燒焦清洗不費力2招免損塗層　延長壽命5方法不宜煮..

易潔鑊好用、易用，最大好處更是那不黏鍋的塗層，不過人總有失手的時候，如遇上燒焦的易潔鑊應如何輕鬆清洗？既保護防黏塗層，又可避免塗層損傷及變形的情況發生？易潔鑊跟其他廚具一樣，也有開鍋及養鍋步驟，令其持久耐用。
易潔鑊焦燶：放涼難清洗 即洗損塗層？
易潔鑊的好處多不勝數，不同款式的鍋具如煎鑊、炒鑊、湯鍋也可以找到含有防黏塗層的鍋具，方便新手烹調不同菜式。儘管塗層可減低黐底的機會，但油脂、燒焦的污跡放久了的確需要花上不少時間才可以徹底洗掉，然而高溫的易潔鑊也不可以用自來水沖浸，否則會影響塗層的壽命，但若是待易潔鑊的溫度下降才用清水洗滌，污跡凝固較難處理。如真的燒焦了想立刻去焦，其實也不是沒辦法，留意以下2個貼士以減低對塗層的傷害。
請按圖看清洗燒焦易潔鑊2大貼士：
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清洗燒焦易潔鑊貼士
剛使用過的易潔鑊，不能急急用自來水、室溫水沖浸，否則會因熱脹冷縮的關係，令塗層容易剝落。建議（1）使用熱水及（2）避免使用鐵絲刷、鋼絲刷或組糙百潔布來清洗燒焦易潔鑊。
易潔鑊開鍋及保養貼士
除了學習如何清洗燒焦的易潔鑊外，日常的保養也不可忽視，只要保養得宜也可以令看似短命的易潔鑊變得更襟用。另外，易潔鑊亦有開鍋步驟，煮食時食物不易「黐底」，烹調時更易控制。謹記一旦塗層受損、脫落或失去不黏底功效，該易潔鑊便需棄掉不能再次使用。
請按圖看易潔鑊開鍋及保養貼士：
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易潔鑊保養貼士
1. 使用木或矽膠廚具烹煮
2. 不宜煮酸性食物及大火乾燒
3. 不宜把易潔鑊疊高
4. 避免烹煮甲殼類海鮮
5. 建議中小火煮食
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