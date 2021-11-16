消委會堅果｜合桃最高脂高熱量花生最低　堅果不致肥日吃幾多最好

花生原來屬豆科類，不屬於堅果類，但它的營養成分與合桃、開心果、腰果及杏仁等相近。消委會最近測試市面上33款花生和堅果樣本的黃曲霉毒素和營養素含量，發現逾9成半（32款）樣本屬「高脂」。雖然是高脂，但卻是好的脂肪，適度食用有益心臟。



花生堅果樣本不含致癌物 專家建議每日食用分量30克

消委會測試了市面上33款花生和堅果樣本的黃曲霉毒素和營養素含量。國際癌症研究機構（The International Agency for Research on Cancer，IARC）將所有天然存在的黃曲霉毒素列為第1組致癌物，即令人類患癌的物質，可幸是全體測試樣本均沒有檢出黃曲霉毒素。

消委會最近測試市面上33款花生和堅果樣本的黃曲霉毒素和營養素含量，發現逾9成半（32款）樣本屬「高脂」，全體測試樣本均沒有檢出黃曲霉毒素。（Unsplash）

英國心臟基金會建議控制堅果食用分量為一手，即約30克。進食太多的話，則容易攝入過多熱量，導致肥胖。是次測試中，逾9成半樣本含豐富蛋白質，每100克約含14.1至20.5克，蛋白質有助促進人體生長發育、製造和修補身體組織。蛋白質含量最高的花生樣本是「佳之選」，每100克檢出26.7克。

英國心臟基金會建議控制堅果食用分量為一手，即約30克。（消委會圖片）

按圖了解花生堅果的平均營養素含量︰

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逾9成半樣本屬「高脂」 好脂肪有益心血管健康

除「759阿信屋」脆皮花生之外，其餘屬高脂食品，每100克含27.5克至65.5克總脂肪，平均總脂肪含量最高的樣本是合桃，每100克的含量為62.2克。雖然花生和堅果的總脂肪含量高，但大部分脂肪屬不飽和脂肪酸，即坊間說的「好」脂肪。

美國心臟協會建議成年人每周吃大約4份無添加鹽和油的堅果，有助降低體內膽固醇，保持血管暢通，減低罹患心臟病和中風的風險。該協會同時建議人們以堅果取代不健康的零食、高度加工食品及紅肉，並且減少烹調時用油的分量。與總脂肪含量結果一樣，合桃的不飽和脂肪酸平均含量最高，每100克的平均含量有55.9克。

選擇帶殼的花生和堅果，減慢進食速度。（Unsplash）

按圖了解花生堅果中營養素「最高vs最低」總結 及 測試中各營養素的最高樣本︰

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花生堅果測試各營養素的最高樣本︰

熱量最高︰

滋味Cheer合桃，$31.9，每100克含677千卡，聲稱來源地︰美國。



蛋白質最高︰

佳之選 Select印尼香脆花生，$21.9，每100克含26.7克，聲稱來源地︰印尼。



總脂肪最高︰

滋味Cheer合桃，$31.9，每100克含65.5克，聲稱來源地︰美國。



單元不飽和脂肪酸最高︰

Nutty Bounty無鹽雜錦果仁，$88，每100克含39.6克，聲稱來源地︰從缺。



碳水化合物最高︰

759阿信屋芥末味脆皮花生，$15.5，每100克含59.8克，聲稱來源地︰中國。



糖分最高︰

759阿信屋芥末味脆皮花生，$15.5，每100克含20.1克，聲稱來源地︰中國。



膳食纖維最高︰

Meadows脆焗原粒杏仁，$19.9，每100克含12克，聲稱來源地︰馬來西亞。



鈉質最高︰

時興隆金龜嘜萬里脆花生，25.9，每100克含895毫克，聲稱來源地︰印尼。



香港營養師協會代表陸肇麟指出許多研究已經證明了堅果的健康益處，尤其在管理心血管健康方面。陸同時建議，若怕花生和堅果食不停口，可以購買小包裝來幫助控制食用分量。將一小把堅果裝進食物盒，然後帶到辦公室食用。也可選擇帶殼的花生和堅果，以較慢的速度進食，或將一小把堅果放在麥片上享用。

按圖看4個方法控制花生和堅果的食用量︰

參考資料︰消委會