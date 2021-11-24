健康飲食｜口罩戴得多易皮膚過敏、長痘？中醫推薦5食物清熱消痘

為什麼戴口罩會讓皮膚變差、過敏、長痘痘？這是因為長時間戴口罩，會讓皮膚處於密閉、不透氣的情況，而且隨著我們的呼吸，口罩內的溫度又會升高，在口罩內形成一種又熱又濕的環境，造成皮膚油脂阻塞毛孔，引發毛囊炎導致痘痘形成。而且還可能因為口罩過度摩擦皮膚，導致出現皮膚灼熱、乾燥、紅癢等問題。



想要改善戴口罩所造成的皮膚問題，除了平時做好清潔及保養，你也可以用吃來協助改善皮膚問題。以下就介紹5種中醫推薦的食物，可以幫助預防或改善這些讓人困擾的皮膚狀況。

5種食物幫助清熱消痘（按圖看清👇👇👇）

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1. 百合：養陰潤肺止咳，清心安神。

百合的味甘，性微寒，歸心、肺經。養陰可改善皮膚問題、滋潤肺部、止咳，還有讓人心情平穩的功效。

2. 冬瓜：清熱利水，消腫解毒，生津除煩。

冬瓜的味甘淡，性涼，歸肺、大腸經。有清熱毒、促進體內水分代謝、消腫等功效。

3. 山藥：益氣養陰，補脾肺腎。

山藥的味甘，性平，歸肺、脾、腎經。有增強抵抗力、改善皮膚問題，調理脾臟、肺臟、腎臟的功效。

4. 綠豆：清熱解毒，消暑解渴，消瘡排膿。

綠豆的味甘，性寒，歸心、胃經。有清解熱毒，降溫消熱解除口渴，消除瘡、排除膿液的功效。

5. 薏仁：利水滲濕，健脾，清熱排膿

薏仁的味甘淡，性微寒，歸脾、胃、肺經。可以促進體內水分代謝，還有健脾以及清解熱毒、排除膿液的功效。

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